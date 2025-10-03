Música
Taylor Swift no és perfecta: ‘The life of a showgirl’ és un àlbum irregular de l’estrella encantada de conèixer-se
La cantant de Pensilvània entrega un cançoner menys efervescent de l’esperat, en què treu poc partit de l’aliança amb els ‘hit makers’ Max Martin i Shellback, i que suggereix cert estancament i precipitació
Jordi Bianciotto
Enmig de l’‘Eras tour’, el 2024, Taylor Swift se les va apanyar per escapar-se uns dies a Estocolm i gravar un àlbum amb els ‘hit makers’ Max Martin i Shellback. Una productivitat sorprenent, la d’aquesta creadora pop que ja havia entregat quatre àlbums en quatre anys, coronats per ‘The tortured poets department’, amb 31 cançons en la seva versió estesa i ja una mica abusiu. Ara, ‘The life of a showgirl’ és més manejable: Dotze temes, el seu segon disc més curt (41 minuts). L’ambició es presenta en altres flancs, i no sempre va a joc amb el resultat.
Se suposava que ‘The life of a showgirl’ era un àlbum de pop extravertit, en línia amb aquesta vedet o ‘entertainer’ de revista a què fan referència el títol i la portada, i amb les credencials dels seus productors i compositors: amb tots dos va firmar els ‘hits’ passats com ‘Shake it off’ i ‘Blank space’. Experts en ganxos melòdics, no acaben de definir-se en aquest àlbum, que queda a mig camí entre el que hauria pogut ser i l’estela de l’intimisme bromós dels treballs recents de Swift amb Aaron Dessner i Jack Antonoff.
Un contracte amb el Reial Madrid
La pregunta pertinent és de què pot escriure, i amb aquesta rapidesa, una superestrella ficada en la voràgine dels luxes, l’adulació i l’agenda mil·limètrica de la seva última gira d’estadis. El factor líric és crucial en el ‘fenomen Taylor’. No comença malament amb ‘The fate of Ophelia’, que combina un ocurrent pop electrònic amb el personatge de ‘Hamlet’, a qui algú (¿el seu famós nòvio, Travis Kelce?) salva d’un destí tràgic.
Després la veiem fascinada per un mite a ‘Elizabeth Taylor’, una altra peça notable, amb el seu ‘dropping names’ de referències opulentes: Portofino, Cartier, el restaurant hollywoodià ‘Musso and Frank’. L’exclusiu torna a aparèixer a “Wi$h li$t”, però amb un sobtat gir crític que sona a clixé: allà compara tot allò pel que, entén, la gent corrent sospira (la “vida de iot i pales d’helicòpter” o, atenció, «un contracte amb el Reial Madrid») amb el que la mou a ella: «Jo només t’estimo a tu», i «tenir un parell de fills», i «dir-li al món que ens deixi en pau».
Les tornades fulminants no acaben d'arribar i l'àlbum es va encallant, tot i que ‘Opalite’ enganxa des del primer cop que l’escoltes i ‘Father figure’ desplega una sedosa dinàmica amb vistes (acreditades) a l’homònima peça de George Michael. Números que podrien anar al calaix dels poetes torturats i un simpàtic gir disco-soul a ‘Wood’, amb sinònims de ‘penis’ («vareta màgica», «arbre de sequoia», «roca dura»). Sí, en definitiva, aquest és un disc de tribut a Kelce. I un manifest de l’estrella encantada de conèixer-se, «immortal», diu a la peça titular, duet amb Sabrina Carpenter amb microtocs country. Un tipus d’afirmació que són els altres els que l’haurien de fer i que queda lleig en la teva pròpia veu. Taylor Swift, 2025.
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Uns boletaires troben l'excursionista perdut a la zona de la Mare de Déu del Mont
- Escolta l'intent d'atracament del banc de Girona en directe per telèfon i avisa la policia
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Treuen un banc per posar la terrassa d'un bar al carrer del Carme de Girona
- Una motorista mor en un xoc frontal amb una furgoneta a la C-66 a Cornellà del Terri
- Els empresaris gironins alerten de la manca de mà d'obra: 'No hi ha gent per treballar