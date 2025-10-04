El Bosc de Can Ginebreda celebra 50 anys de la mà del seu creador
El museu natural, format per 150 escultures i situat al terme municipal de Porqueres, ha commemorat aquest dissabte l'efemèride amb una jornada festiva que ha inclòs l'última visita guiada a càrrec de l’artista Xicu Cabanyes
El Bosc de Can Ginebreda, a Porqueres, ha commemorat aquest dissabte al matí mig segle d’existència amb una visita guiada a càrrec del seu autor, l’escultor Xicu Cabanyes (Serinyà, 1945).
Al llarg del recorregut, els assistents han pogut escoltar de primera mà les històries de cadascuna de les 150 escultures contemporànies integrades al paisatge, que combinen natura, art i reflexió, i que configuren aquest museu a l’aire lliure. A més d’explicar l’origen de les obres exhibides, el seu autor també ha regalat als presents reflexions, anècdotes, vivències i curiositats al voltant de les creacions.
La visita guiada a través dels camins i corriols del bosc ha estat a la vegada un comiat, atès que és la última que Cabanyes ha dirigit, i per aquest motiu es va dissenyar com un viatge per la mirada, les idees i les emocions de l’artista, que ha fet d’aquest immens espai natural la seva gran obra vital.
Després de la visita, la jornada de celebració d’aquest 50 anys d’existència, ha continuat amb parlaments institucionals i artístics, i amb actuacions de cultura popular com els capgrossos, la colla castellera Esperxats de l’Estany i una ballada de sardanes. La festa d’aniversari s'ha tancat amb un dinar popular obert a tothom.
«Patrimoni col·lectiu»
Per l’alcalde Porqueres, Francesc Castañer, el Bosc de Can Ginebreda «és molt més que un espai cultural: és un patrimoni col·lectiu que forma part de la identitat del nostre municipi».
Durant cinquanta anys, el Bosc de Can Ginebreda ha crescut i evolucionat fins a consolidar-se com un dels tercer bosc d’escultures més important d’Europa, després del Parc dels Monstres de Bomarzo, a Itàlia i el Bacalhôa Buddha Eden, al municipi portuguès de Bombarral. Les obres, sorgides directament de la terra, s’incorporen al bosc com si formessin part del mateix paisatge. Amb el seu estil vitalista i provocador, Cabanyes aborda temes diversos: l’erotisme, l’amor, la denúncia social, la natura o la geometria, sempre amb humor i voluntat de fer pensar.
Amb el pas dels anys, el Bosc s’ha convertit també en un espai de trobada cultural, acollint debats, exposicions i activitats que han reforçat la seva dimensió col·lectiva. Les dades de visitants dels darrers anys reflecteixen aquest creixement: dels 4.529 visitants el 2015 als 7.331 el 2023, amb un rècord de recaptació de més de 29.000 euros.
Cabanyes ha dedicat la seva trajectòria a convertir el Bosc en una obra oberta i viva, que ell mateix descriu com un «aparell de provocació i de suggeriment, de despertar curiositats i interessos». La seva producció al Bosc, amb més de 150 peces, conviu amb altres obres escampades per la comarca i fins i tot a ciutats com la capital de Suècia, Estocolm, i països com Itàlia i Andorra.
