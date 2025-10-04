«El Monstre», primer assalt de l'inèdit triplet de Josep Maria Miró al festival Temporada Alta
El Teatre de Salt acull el primer dels tres espectacles que presentarà enguany al certamen , mai abans un autor havia presentat tants muntatges en una sola edició
L’espectacular Hamlet de Thomas Ostermeier donarà la setmana vinent el tret de sortida oficial al festival Temporada Alta, que ja va tenir un aperitiu fa uns dies amb el doblet de concerts de Patti Smith a l’Auditori de Girona. Entre una cosa i l’altra, el certamen viurà aquest vespre encara una altra avançada: l’entrega del premi Quim Masó just després de l’espectacle El Monstre, guanyador de l’edició de l’any passat.
El muntatge, produït per la sala Trono de Tarragona, està interpretat per Joan Negrié, Albert Pla i Àurea Màrquez i parla dels monstres que cadascú porta dins. L’autoria i la direcció van a càrrec de Josep Maria Miró, un dels grans noms de l’escena catalana i, sens dubte, dels més internacionals, gràcies a peces com El principi d’Arquimedes -que acumula una vintena de traduccions i s’ha representat en prop de cinquanta països- o El cos més bonic que s’haurà trobat mai en aquest lloc.
La particularitat és que no serà l’únic espectacle seu que es veurà en aquest Temporada Alta. De fet, només en aquesta edició n'hi ha programats tres, de muntatges signats per Josep Maria Miró, un fet inèdit en les 34 edicions del festival, si deixem de banda els autors clàssics.
La coincidència de tres títols seus en un sol cartell confirma l’estat de forma immillorable d’un director i dramaturg que va canviar el periodisme pel teatre i que acumula premis com el Nacional de Literatura Dramàtica, el Max a la millor autoria teatral o el Born de Teatre en tres ocasions.
Del cuplet a «La Majordoma»
Després de gairebé vint anys desaparegut, un vell amic torna inesperadament al poble on va créixer. La seva reaparició sacseja la tranquil·la vida de la Berta i en Santi, formant un triangle marcat per la culpa i el silenci col·lectiu. Sobre aquestes idees pivota El Monstre, un espectacle estrenat en la darrera edició del festival Grec de Barcelona i que, a més del Quim Masó, també va guanyar el premi SGAE de Teatre Jardiel Poncela 2023.
El 9 de novembre, el Teatre Municipal de Girona acollirà Sicalíptiques, un homenatge al Paral·lel del cuplet amb dramatúrgia de Miró, direcció de Xavier Albertí i música de Le Croupier.
El triplet de Miró acabarà el 8 de desembre, al Teatre de Salt, amb La Majordoma, un monòleg sobre el perdó, la identitat i les cicatrius del passat. Interpretada per Rosa Renom, la peça forma part del Tríptic de l’epifania, el projecte dedicat a la destrucció de la bellesa que va inciciar amb iniciat amb El cos més bonic que s’haurà trobat mai en aquest lloc i Pere Arquillué.
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Uns boletaires troben l'excursionista perdut a la zona de la Mare de Déu del Mont
- La víctima mortal de l'accident de Cornellà era una noia de 16 anys que conduïa un ciclomotor
- Escolta l'intent d'atracament del banc de Girona en directe per telèfon i avisa la policia
- Una motorista mor en un xoc frontal amb una furgoneta a la C-66 a Cornellà del Terri
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat