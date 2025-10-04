Temporada Alta arrenca el gruix de la programació amb una vintena d'espectacles amb entrades esgotades
El festival ven totes les entrades de l'estrena de la nova producció d'Angélica Liddell en minuts
El festival Temporada Alta comença aquest cap de setmana el gruix de programació amb la representació del muntatge 'El Monstre' de Josep Maria Miró al Teatre de Salt. La inauguració oficial serà el dissabte 11 d'octubre amb la representació de 'Hamlet' dirigida per Thomas Ostermeier. Ho farà amb totes les entades venudes pels dos passis programats de la producció.
Puig ha recordat que fa gairebé 20 anys que el muntatge es va veure a Barcelona i ara han apostat per fer "una revisió" del text de William Shakespeare en una de les produccions més populars de tot Europa. "Des de fa un parell d'anys que hi estàvem treballant", ha assegurat Puig. De fet, el director del festival afegeix que és "molt complicat" fer funcions d'aquest muntatge perquè "cal buscar un forat a l'agenda del director, dels actors i d'altres membres de l'equip".
Finalment, Temporada Alta comptarà amb aquesta producció que suposa una mostra més de l'aposta per l'escena internacional que des de fa anys porta el festival. A més, Narcís Puig ha recordat que una de les línies estratègiques de la mostra és "crear aliances" amb teatres, festivals i institucions d'arreu d'Europa.
En aquest sentit, actualment hi ha dos projectes en marxa però la voluntat és de seguir engegant-ne més. Per al director del Temporada Alta aquestes aliances permeten que el talent català es visualitzi arreu d'Europa i ofereix un altaveu internacional per als artistes i dramaturgs locals. Al mateix temps, permet que les últimes produccions europees també passin per la demarcació gironina.
Màxima expectació per a Liddell
Un dels muntatges que ha despertat més expectació de l'actual edició del festival és 'Seppuku. El funeral de Mishima o el placer de morir' que estrenarà Angélica Liddell el cap de setmana de 22 i 23 de novembre. Narcís Puig explica que en el moment de posar a la venda les entrades del festival ja es van esgotar totes les localitats per veure la nova proposta de Liddell i en les últimes setmanes han rebut diverses peticions per veure l'espectacle.
Tot l'interès arribava fins i tot abans que anunciessin Angélica Liddell com a Premi Nacional de Teatre. Ara, preveuen encara més peticions de gent per veure l'espectacle. "Si algú té ganes de veure-ho, que es mantingui a la llista d'espera perquè fins a última hora es pot alliberar alguna entrada", avisava el director.
Malgrat tot, assegura que descarten lligar més funcions d'aquest espectacle tot i que hi hagi tanta gent en espera. El motiu és que l'artista ha programat les dues funcions a les cinc de la matinada i això fa que el festival només pugui programar les funcions el dissabte i diumenge. "Ens vam plantejar fer-ho un altre dia, però per horaris és molt complicat que el públic pugui venir", assegurava el director.
Per aquest motiu, insta la gent a veure 'Seppuku' al festival Grec, on també es representarà perquè és una coproducció entre els festivals de Girona i Barcelona i dos socis més europeus.
