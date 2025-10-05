Llàtzer Garcia guanya el Quim Masó amb "Grans bardisses"
El projecte escrit i dirigit pel gironí s’ha imposat a "El canvi" de Carla Rovira i una adaptació de la novel·la "Cavalls salvatges" de Cussà
El director i dramaturg gironí Llàtzer Garcia s’ha endut la dinovena edició del premi Quim Masó per Grans bardisses. El guardó, que convoca i organitza cada any la Fundació La Ciutat Invisible i la Comissió Organitzadora del Premi Quim Masó, es va entregar ahir al vespre al Teatre de Salt, coincidint amb la representació d’El Monstre, l’espectacle amb què Josep Maria Miró va endur-se el premi l’any passat.
Grans bardisses s’ha imposat als altres dos finalistes: El canvi, de la també gironina Carla Garcia, presentat per Jordi Casanovas Produccions, i una adaptació de la novel·la Cavalls salvatges de Jordi Cussà signada per Erik Forsberg (Magrana Ars Media).
A més d’una dotació de 40.000 euros, el premi inclou l’estrena al festival Grec de Barcelona l’estiu vinent i la inclusió a la programació del Temporada Alta del 2026.
Amb text i direcció de Llàtzer Garcia, el projecte premiat comptarà amb les actrius Anna Alarcón, Mima Riera i Daniela Brown per narrar una història sobre la fragilitat dels vincles familiars, el pes de l’herència emocional i com un sol instant pot canviar per sempre el rumb d’una història compartida.
Grans bardisses explica la trobada de tres germanes —la Rut, la Mar i la Bet— que, fidels a la tradició, es reuneixen cada Sant Jordi. El retrobament d’enguany té lloc a Grans bardisses, un espai carregat de memòria familiar: el terreny on el seu pare va voler aixecar una casa, un somni que va quedar inacabat com tants d’altres.
Per a la Mar, tornar-hi és una manera de reconciliar-se amb aquell paradís perdut i, potser, de donar-li una nova oportunitat. En canvi, la Rut ho viu com una obsessió inútil pel passat, mentre que la Bet està immersa en els nervis d’una nit clau per a la seva carrera musical.
Aquest escenari de records, tensions i expectatives esdevé el teló de fons d’un gir inesperat. Després del concert de la Bet, quan les tres germanes tornen a estar juntes, es desencadena un esdeveniment impensable que trastoca completament les seves vides.
300 projectes des del 2006
Creat l’any 2006 en memòria de l’actor, director i productor Quim Masó, el premi és l’únic guardó a Catalunya que finança i impulsa la producció i l’exhibició de muntatges de text en llengua catalana.
El jurat d’enguany estava format per professionals del món de les arts escèniques: Elena Carmona, Francesc Casadesús, Josep Domènech, Letícia Martín Ruiz, Narcís Puig, Pere Puig i Laura Serra. Per escollir el premiat van tenir en compte l’interès artístic, la qualitat i la viabilitat econòmica i tècnica dels projectes presentats.
En aquests divuit anys, s’hi han presentat uns 300 projectes i l’han guanyat grans noms de l’escena catalana com Pau Carrió, Jordi Oriol, Lluïsa Cunillé, Josep Maria Miró o Joan Yago i La Calòrica.
