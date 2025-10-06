Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un disc recull música de l’arxiu de la Catedral dedicada a la Mare de Déu

Música Antiga de Girona presenta "Lloances a Maria" dijous a la Casa de Cultura

Els intèrprets de «Lloances a Maria».

Els intèrprets de «Lloances a Maria». / Jesús del Oso

Alba Carmona

Girona

Música Antiga de Girona ha recollit en un disc la música de l'arxiu de la catedral dedicada a la Mare de Déu. L'entitat que treballa per a la recuperació de les obres de la capella de música de la seu presenta aquest dijous (20.00) a la Casa de Cultura de Girona el seu nou treball, Lloances a Maria.

L'àlbum parteix de les partitures dels segles XVII i XVIII dedicades a la Verge Maria que es conserven a l’arxiu de la Catedral, tant anònimes com signades per mestres de capella com Josep Gaz o Manuel Gónima. La selecció inclou lletres en llatí, castellà i també una en català.

El president de Música Antiga de Girona, Jaume Pinyol, detalla que el repertori l’integren obres de petit format, com ara antífones o responsoris, que s’emmarquen en el període que va del Barroc ple fins als inicis del classicisme. Hi ha quatre solos, un duo i sis peces per a quatre veus, sense altres instruments que els del baix continu.

El disc es va enregistrar en directe en el concert de Fires que va oferir Música Antiga de Girona a l'Auditori. El recital va ser dirigit per Marc Díaz, que també va tocar l’orgue positiu. Albert Bosch va tocar el llaüt barroc i Daniel Regincós el violoncel i les veus van anar a càrrec de les sopranos Laia Frigolé i Lorena Díaz, el contratenor Hugo Bolívar i el tenor David Hernández.

La imatge de la portada correspon a un detall del vitrall de l'Anunciació situat al presbiteri de la catedral, una obra atribuïda a Guillem de Letumgard cap al 1358.

