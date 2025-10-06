Un disc recull música de l’arxiu de la Catedral dedicada a la Mare de Déu
Música Antiga de Girona presenta "Lloances a Maria" dijous a la Casa de Cultura
Música Antiga de Girona ha recollit en un disc la música de l'arxiu de la catedral dedicada a la Mare de Déu. L'entitat que treballa per a la recuperació de les obres de la capella de música de la seu presenta aquest dijous (20.00) a la Casa de Cultura de Girona el seu nou treball, Lloances a Maria.
L'àlbum parteix de les partitures dels segles XVII i XVIII dedicades a la Verge Maria que es conserven a l’arxiu de la Catedral, tant anònimes com signades per mestres de capella com Josep Gaz o Manuel Gónima. La selecció inclou lletres en llatí, castellà i també una en català.
El president de Música Antiga de Girona, Jaume Pinyol, detalla que el repertori l’integren obres de petit format, com ara antífones o responsoris, que s’emmarquen en el període que va del Barroc ple fins als inicis del classicisme. Hi ha quatre solos, un duo i sis peces per a quatre veus, sense altres instruments que els del baix continu.
El disc es va enregistrar en directe en el concert de Fires que va oferir Música Antiga de Girona a l'Auditori. El recital va ser dirigit per Marc Díaz, que també va tocar l’orgue positiu. Albert Bosch va tocar el llaüt barroc i Daniel Regincós el violoncel i les veus van anar a càrrec de les sopranos Laia Frigolé i Lorena Díaz, el contratenor Hugo Bolívar i el tenor David Hernández.
La imatge de la portada correspon a un detall del vitrall de l'Anunciació situat al presbiteri de la catedral, una obra atribuïda a Guillem de Letumgard cap al 1358.
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Aquest és el nom de moda a Catalunya que gairebé no s’escolta a Espanya
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Junqueras no és Puigdemont
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Una dona de 65 anys denuncia que encara no es pot jubilar: 'Vaig començar a treballar amb 14