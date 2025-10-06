Els aquarel·listes gironins exposen a la Cambra de la Propietat Urbana
La mostra de l'Agrupació d'Aquarel·listes de Girona i Comarques es pot visitar fins al 31 d'octubre
DdG
Girona
L'Agrupació Aquarel·listes de Girona i Comarques exposa durant tot el mes d'octubre a la Cambra de la Propietat Urbana de Girona coincidint amb les Fires de Sant Narcís. La seu del carrer Ciutadans acull fins al 31 d'octubre una vintena d'obres pintades a l'aquarel·la, els autors de les quals són artistes integrants de l'agrupació.
L'horari de visita els dies laborables és de 5 de la tarda a 7 del vespre, i els festius i caps de setmana de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 a 7.
L'entrada és gratuïta.
