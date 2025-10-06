Entrevista | Artur Martínez Cantant de La Fúmiga
«Ens dolgut més la crítica d’una certa esquerra que els vetos de la dreta»
"Els nostres concerts són un oasi davant el creixement de Vox"
Voro Contreras
El cantant de La Fúmiga, la banda d’Alzira, explica els motius del seu adeu en aquest 2026.
Per què s’acaba La Fúmiga?
Perquè un dia vam decidir que l’única cosa que prepararíem en la nostra carrera seria el final. Vam començar fent cançons sense saber fer cançons, a preparar directes sense saber preparar directes, ens vam professionalitzar en la música sense deixar les feines… Així que en 2022 comencem a pensar a posar-hi el millor final. Per mil motius, com la por al fet que acabés espatllant-se una cosa tan bonica en un grup d’amics com ha estat La Fúmiga. Seria la nostra màxima derrota i tant ens farien els milions de reproduccions o de públic. Somiàvem amb un final al País Valencià, fent-nos una abraçada enorme i dient ‘que maco ha estat tot això’!
Què els diria a tots els fans que han rebut la notícia dient que era el pitjor dia de les seves vides?
Sempre hem sentit que nosaltres no érem els protagonistes de tot això, que les cançons de La Fúmiga formaven més part de la vida del nostre públic que de les nostres. Demanem disculpes si a algú això li fa mal o li deixa un buit, però també demanem que ens entenguin. Tant de bo algun dia s’oblidin de les nostres cares, però no de les nostres cançons.
És suportable una gira de 81 concerts per a un grup de 15 amics que han d’ajuntar-se tots els caps de setmana en una furgoneta?
Dubto que gaires grups d’amics siguin capaços, no només de suportar el que hem fet, sinó de la manera com ho hem fet. Cada divendres, a les cinc de la tarda, quan els meus companys venien amb la roba de la feina i pujaven a la furgo amb el més gran dels somriures, l’orgull que he sentit ha estat l’hòstia.
Tant de bo algun dia s’oblidin de les nostres cares, però no de les nostres cançons
Mediterrània va ser la cançó que els va canviar la vida. Quan en van ser conscients?
Ho tinc molt difuminat i crec que en aquest moment no érem conscients del que era ni el que seria Mediterrània. Tenim la sensació que és una cançó que encara arriba de noves a molta gent, que forma part de la nostra cultura popular. He estat en pobles molt petits de les Castelles en les quals les xarangues toquen Mediterrània sense tenir ni punyetera idea de què va.
I de què va?
Crec que avui és un crit, un himne per a una societat valenciana sovint castigada per conflictes artificials dels quals sempre hem fugit. Una cançó que ja no és nostra, però és cert que ens va canviar la vida.
Què senten davant les etiquetes que els han posat de grup políticament light i poc compromès?
Ens han fet mal, sobretot veient de qui venien. Quan la dreta més visceral ens diu de tot i ens posa vetos, no ens importa. Però quan ve de la part que ha de remar per a construir el mateix país que volem nosaltres, ens ha pesat. Potser la nostra funció no era cremar contenidors, sinó arribar amb la nostra llengua de manera normalitzada a molts racons. Soc una persona que ha viscut envoltada de gent ideològicament allunyada de mi, i tinc l’experiència empírica que poden ser convençuts més fàcilment des de la calma que des de la bel·ligerància. Qui ens titlla de ser poc compromesos és que mai ha vingut a un concert nostre. Hem estat els activistes per la nostra llengua més grans, hem democratitzat la nomenclatura de «País Valencià» arreu. Que aquí aparegui la fricció amb l’esquerra és el millor exemple de per què perdem les batalles culturals al País Valencià. Hi ha gent d’esquerra que no és conscient del mal que provoquen atacant als que preferim bastir ponts a trencar-los. Així ens va: som la comunitat autònoma amb més intenció de vot per a Vox. Crec que els nostres concerts són un oasi davant això, però alguna cosa estem fent malament.
Soc una persona que ha viscut envoltada de gent ideològicament allunyada de mi, i tinc l’experiència empírica que poden ser convençuts més fàcilment des de la calma que des de la bel·ligerància
Fa poc es van viralitzar imatges d’un concert de La Fúmiga amb el públic cridant «Mazón dimissió».
Porto criticant Mazón i el seu equip des del 29 d’octubre de 2024. Més que res, perquè vaig haver de recollir a l’avi de la meva parella d’Algemesí de 94 anys que no hagués patit el que va patir si ens haguessin avisat abans. No vull imaginar-me el dolor de les famílies de les 229 persones que van morir aquest dia. El que diem en el nostre concert és tan ‘light’ com dir que continuem esperant responsabilitats i disculpes. Ens acaben de suspendre la participació en l’únic festival en el qual anàvem a participar en València perquè ens hem negat a acceptar una clàusula per a no llançar en l’escenari els missatges que solem llançar en els nostres concerts.
Era un festival públic?
No, ni de la promotora relacionada amb el fons israelià del festival al qual vam decidir no anar i pel qual ens hem ficat en un embolic legal. No podíem dormir tranquils anant a un lloc que col·laboraria contra la causa palestina.
És més difícil fer música en valencià des de fa dos anys, que governa el PP en la Generalitat i en molts ajuntaments?
Sé que per a la dreta valenciana, per a aquests que quan van guanyar deien ‘ara La Fúmiga es quedarà sense concerts’, el nostre comiat és una alegria. Però si això a nosaltres no ens afecta qui governi, si estem ja perfectament assentats! El que ens preocupa és la gent que ve per darrere, que deixen de tenir oportunitats per a tocar.
Què haurien canviat, d’aquests 13 anys de La Fúmiga?
Hauríem d’haver cregut més en nosaltres, això ens hauria accelerat la professionalització. Hem fet gires molt precàries per por d’invertir. Potser no ens ho vam creure perquè veníem de la música de carrer, on et sents sempre molt petit, i quan pujàvem a l’escenari érem la mateixa xaranga però a dalt d’un escenari.
