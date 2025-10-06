Elisabet Casanovas i David Verdaguer es convertiran en Anaïs Nin i Oscar Wilde al Temporada Alta
Nora Navas interpretarà 'Si vostre amor no em mata' i Carlota Gurt durà un monòleg sobre mites de la libido femenina
L’actriu Elisabet Casanovas i David Verdaguer protagonitzaran dues produccions que giren al voltant del desig gràcies a la unió del Temporada Alta i el Festival Clàssics de Barcelona. Casanovas donarà vida als ‘Diaris d’Anaïs Nin’, figura del feminisme literari i de l’exploració de la sexualitat femenina. Verdaguer serà Oscar Wilde, amb ‘De profundis’, una selecció de la carta que va escriure el dramaturg des de la presó de Reading al seu amant. A més, Nora Navas interpretarà el concert-recital ‘Si vostre amor no em mata’, un diàleg sobre espiritualitat i desig. Per la seva banda, Carlota Gurt protagonitzarà el monòleg ‘Una aniquilació fallida (La libido, la història i jo)’. Tots quatre muntatges es podran veure a Barcelona i Girona.
A la presentació d’aquest dilluns a Barcelona, la directora de La Casa dels Clàssics, Sira Abenoza, ha explicat que totes les propostes són variacions sobre el desig, ja que cada any es tria un tema que ressona amb el present.
‘De profundis’
‘De profundis’ arribarà el pròxim 12 d’octubre a Sala La Planeta de Girona, en el marc del Temporada Alta. A Barcelona hi serà els dies 4 i 5 de desembre a La Model de Barcelona, pel Festival Clàssics. L’elecció de l’escenari respon al relat del muntatge. Es tracta de la carta que Oscar Wilde va escriure des de la presó de Reading al seu amant, Lord Alfred Douglas. Wilde transforma l’amor i el dolor en una confessió poderosa sobre la caiguda, la redempció i la condició humana.
El seu director, Xavier Albertí, ha reivindicat l’esperit “redemptor” de la carta, que no serveix per lamentar-se ni culpar ningú de la desgràcia, sinó per fer un crit al seu amant: “Salva’t”.
En la mateixa línia s'expressa l’actor David Verdaguer, que ha coincidit que la lectura no vol néixer de l’odi. També ha confessat que aquest projecte li arriba en un moment de la vida que li va molt bé i espera estar a l’altura d’un “text preciós.
‘Diaris d’Anaïs Nin’
Una altra de les lectures és la dels ‘Diaris d’Anaïs Nin’, que arribarà el 18 de novembre a la Sala La Planeta de Girona i el 2 i 12 de desembre al Palau de la Música. Es tracta d’una selecció de textos de l’obra principal de l’escriptora.
Elisabet Casanovas donarà vida a Anaïs Nin i l’acompanyarà Francesc Garrido, amb un paper passiu. Segons la directora, Paula Errando, aquest duet és completament inesperat, però l’ha trobat necessari per a construir la metàfora, ja que la idea masculina és molt present. Ha definit el seu paper com a un “oient en escena”.
‘Si vostre amor no em mata’, amb Nora Navas
Per la seva banda, ‘Si vostre amor no em mata’ aterrarà l’1 de novembre al Monestir de Pedralbes i el 13 del mateix mes a la Catedral de Girona. L’actriu Nora Navas i el trio de corda The Rest Project presentaran aquest concert-recital que uneix música i paraula en un diàleg profund sobre espiritualitat i desig. Navas donarà vida a textos de Simone Weil, Eulària d’Anzizu i Santa Teresa, mentre ressonen obres de Bach, Penderecki, Gubaidulina, Vasks i Kurtág.
Carlota Gurt
A més, Carlota Gurt protagonitzarà el monòleg ‘Una aniquilació fallida (La libido, la història i jo), el 7 de novembre a la Sala La Planeta de Girona i el 26 del mateix mes al CCCB. La proposta combina assaig, humor i autobiografia. Abenoza ha destacat que es tracta d’una comèdia “per a dones i per a homes”, que reivindica la complexitat del desig femení.
