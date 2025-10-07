Art
Caricatures contra l’horror: el MNAC rescata Mario Armengol, el ninotaire que va desafiar Hitler
El MNAC presenta ‘Tinta contra Hitler. Mario Armengol, caricaturista en la Segona Guerra Mundial’, una selecció de ‘cartoons’ del dibuixant català que ha tingut més difusió mundial
Laura Nuel
El Museu Nacional d’Art de Catalunya ha presentat avui les exposicions ‘Tinta contra Hitler. Mario Armengol, caricaturista en la Segona Guerra Mundial’ i ‘Dibuixos del Museu Nacional. Espurnes de la guerra (1914-1918)’ per mostrar com l’art va expressar el seu rebuig a les guerres mundials mitjançant la sàtira política i l’humor.
‘Tinta contra Hitler’ es compon dels dibuixos de Mario Armengol, artista català que va treballar al costat del govern britànic per fer propaganda a favor dels aliats contra els nazis en temps de la Segona Guerra Mundial. Durant els anys del conflicte bèl·lic, el dibuixant va fer unes dues mil caricatures contra el Tercer Reich, que es van publicar en diaris i revistes dels països aliats i neutrals.
Plàcid Garcia-Planas i Arnau Gonzàlez i Vilalta, comissaris de l’exposició, han explicat que es compon d’una selecció de ‘cartoons’ d’Armengol, que és el ninotaire català que ha tingut més difusió mundial. Les obres de l’artista pretenen interpel·lar l’espectador, i són dibuixos «en clau d’humor de la guerra més mortífera de la història», ha comentat Garcia-Planas.
Armengol va fer caricatures exclusivament durant el període en què va treballar per al Ministeri d’Informació britànic, per la qual cosa l’exposició constitueix, segons els comissaris, «un miracle» i és «extraordinari que, 80 anys després de la guerra, apareguin aquestes caricatures».
Gonzàlez-Vilalta ha explicat que l’exposició arriba en el moment adequat, ja que s’està vivint una època de rearmament: «El missatge de les caricatures és que els alemanys perdran la guerra; no hi ha alternativa possible. Un missatge amb què, lamentablement, avui dia no hi estaria tothom d’acord». Els dibuixos intenten ridiculitzar el nazisme amb l’esperança de despertar el sentit crític, i s’espera que convidin a reflexionar els visitants.
L’exhibició també constitueix un «territori fèrtil» per reflexionar sobre quins són els límits de l’humor i, al seu torn, ha de crear un humor que sigui capaç de connectar amb el públic i les diferents maneres d’entendre el món. Garcia-Planas ha comentat que els anglesos de l’època d’Armengol van qualificar el seu humor com a «afilat, amarg, càustic i típicament català; un humor sense filtres».
Al seu torn, el MNAC també presenta ‘Dibuixos del Museu Nacional. Espurnes de la guerra (1914-1918)’, una exposició centrada en la resposta dels dibuixants catalans a l’esclatar la Primera Guerra Mundial. Els dibuixos es van publicar en revistes satíriques catalanes com L’Esquella de la Torratxa i, a diferència de l’anterior, aquesta és una exposició col·lectiva on es reuneixen una setantena de dibuixos de més de 20 autors. Francesc Quílez, comissari de l’exposició, ha explicat que les obres «seran un exercici de memòria històrica per veure els efectes perniciosos de la guerra i a tenir un compromís actiu amb els actes de pau».
Les dues exposicions es podran visitar fins a l’11 de gener del 2026.
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Un ocupa detingut durant el desallotjament del polèmic edifici del carrer Tomàs Mieres de Girona
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Albert Agustí: «El pare només em va donar un consell futbolístic i no li vaig fer cas»
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Admirem algú pel cotxe enlloc de per la seva qualitat humana