Fanfare Ciocărlia porta a Girona el so festiu dels Balcans

L'Auditori acull diumenge l'únic concert a Catalunya de la formació romanesa

El grup musical Fanfare Ciocarlia.

El grup musical Fanfare Ciocarlia. / Cedida

DdG

Girona

L’Auditori de Girona acollirà diumenge l’únic concert a Catalunya de Fanfare Ciocărlia, una de les fanfares de música balcànica més prestigioses del panorama internacional. La cita tindrà lloc a la Sala Montsalvatge, dins la gira The Return of the Legends, que porta el grup per algunes de les principals capitals europees.

Originària del petit poble de Zece Prăjini, a Romania, la banda és reconeguda per la seva energia desbordant, la velocitat i precisió dels seus metalls, i un estil que combina la tradició romaní i balcànica amb una inconfusible actitud festiva. Amb més de tres dècades de trajectòria, Fanfare Ciocărlia ha consolidat una sonoritat pròpia que l’ha situat com a referent mundial del gènere.

La seva carrera inclou actuacions als principals festivals internacionals, col·laboracions amb artistes com Goran Bregović o Boban Marković, i el reconeixement del BBC World Music Award, que va distingir la seva aportació a la música global.

