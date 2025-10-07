Entrevista | Álex González Actor
«Fer una cosa per primer cop et posa en un estat de sentir-te viu»
"Si sospités que visc amb algú que no és qui diu ser, tallaria en sec, tallaria en sec."
Amparo Soria
Álex González té una carrera tan extensa en cinema i televisió que fer res per primera vegada és gairebé una quimera. Estrena La sospecha de Sofía, dirigida per Imanol Uribe, on interpreta a dos personatges alhora, els bessons Daniel i Klaus.
Com se sent amb la pel·lícula i quina resposta està rebent?
Molt il·lusionat i orgullós de poder promocionar aquesta pel·lícula. A mi m’encanta, sobretot després d’haver llegit la novel·la. Crec que ret honor al que Paloma Sánchez Guernica, l’autora de la novel·la, va voler transmetre, paraules textuals d’ella. Per tant, orgullós de poder mostrar una pel·lícula que crec que el públic la gaudirà. Mai ho saps, perquè a tu t’agrada, però no saps si ets objectiu. En aquest cas crec que és una gran pel·lícula.
És la primera vegada que s’enfronta a un paper que és un doble personatge. Com prova fer una cosa per primer cop?
Fer una cosa per primera vegada et convida al món del desconegut, que et posa en un estat entre l’alerta i l’efervescència, sentir-te viu i aprenent una altra vegada. Quan succeeix, t’obres a crear una cosa nova, que sempre sol ser genuí i, per tant, arriba més.
El que és normal o el que no és normal crec que és una mirada una mica subjectiva, però per la persona que ho viu, és el seu univers
Va ser un procés complicat haver de ser dos personatges alhora?
Quan vaig sentir parlar del projecte per primera vegada, fa anys, i vaig començar a llegir la novel·la, vaig dir: «Guau, això és molt difícil». És un univers complex, ple de detalls, que retrata molt bé un moment sociopolític tant a Espanya com a Alemanya. I després la història dels personatges de Sofia i els dos bessons em semblava molt complicada, perquè connectava molt amb el dolor, amb la pèrdua. Em semblava inabastable, però amb el meu coach, Manuel Morón, Vam dedicar molts mesos a crear les identitats dels dos personatges. I després a agafar confiança a fer l’un i l’altre, sortir de l’un i l’altre i agafar pràctica en això, perquè en el rodatge no fos simplement canviar de vestuari i perruqueria. A més dels personatges, hi havia un altre repte, que és el pas del temps. Daniel surt de la presó 23 anys després. Com caminaria? Què li ha passat en aquest temps? És més gran. Com és aquesta mirada? Va ser molt enriquidor investigar tot això.
No sé què és més complicat per a un actor: intentar ser algú normal en una vida tranquil·la i plàcida, o el dolent, que té una altra complexitat psicològica.
Totes dues coses, perquè el que és normal o el que no és normal crec que és una mirada una mica subjectiva, però per la persona que ho viu, és el seu univers. Quan jo estava allotjat en Daniel, deia: «Què li passa a aquest personatge?» I m’he intentat secundar molt en la seva insatisfacció. I després em posava en Klaus, que té greus problemes amb la pèrdua i el dol de la seva família, la seva dona, les seves filles, és extorquit i vivint amb una pistola al cap. Deies dolent, però és un lampista que, molt al seu pesar, somiava de donar a la seva família una vida millor i es va veure embolicat en un conflicte sociopolític que el fa ostatge de la seva pròpia vida.
Com ha estat la transformació física en aquests personatges?
Una mica a la babalà, la veritat. Quan llegia el guió, veia que mai havíem parlat de perdre pes amb Imanol Uribe, però li vaig dir que clarament havia de perdre volum. No em pot quedar el vestit com si estigués fent una campanya. Hi ha un pas del temps en el qual Daniel entra en la presó i surt 23 anys després. Òbviament, ha de sortir deteriorat. Klaus tampoc és un home al qual li vagi gaire bé, que mengi bé… Sentia que el físic havia de ser diferent. Així que vaig deixar d’entrenar, de menjar… Havia acabat un altre rodatge que era tot el contrari: una comèdia romàntica a República Dominicana, estava bru, saludable… Bé, ho vaig fer sense nutricionista ni res i una mica a la babalà.
Com va ser?
No ho vaig fer per la interpretació, però curiosament em va ajudar molt perquè el personatge de Klaus està en contacte amb l’extorsió, la vulnerabilitat i la pèrdua. La falta d’energia em va ajudar força a aquesta feblesa.
Els homes dels anys 60 no anaven als gimnasos com ara, que tothom entrena i en sap de nutrició
El cànon del físic en la dècada dels 60 tampoc era el d’avui.
Tens tota la raó. Els homes no anaven als gimnasos com ara, que tothom entrena i en sap de nutrició. A mi em semblava el mínim acostar així la història al públic.
Imanol Uribe porta a les espatlles cinc o sis adaptacions de novel·les. Quins consells li va donar?
Imanol és un home que fa més del que diu. És una cosa que jo valoro molt en general en la vida, i amb els anys més, perquè al final som el que fem i no el que diem. Jo, que soc un xerraire, trobava a faltar parlar de més coses. Em va dir que parlaríem en els assajos, que durant el rodatge parlava poc. La seva manera d’actuar i la seva manera d’acompanyar-nos, feia que el sentís molt a prop, sobretot en les seqüències amb alta càrrega emocional. Semblava que fèiem l’escena junts. En comptes de parlar, m’acompanyava, i això m’emocionava molt.
Vostè què faria si sospita que viu amb algú que no és qui diu ser?
Tallar en sec. Jo valoro molt saber en quin escenari estic en gairebé tot en la vida, i intento fer el mateix. Em sembla que és la manera de ser lliures i que, amb base a això, preses les decisions que vulguis. Però si algú m’enganya, tallo en sec.
