De Man Ray a Txema Yeste passant per Colita: torna l’InCadaqués
La novena edició del festival arrenca dijous amb vint-i-cinc exposicions repartides en una vintena d’espais de Cadaqués, també a la badia amb les tradicionals mostres subaquàtiques
De la celebració de l’amistat i el diàleg artístic entre Salvador Dalí i Man Ray a la vida dels adolescents del Far West americà, passant pel record a Colita o imatges del català Txema Yeste mai vistes a l’Estat. InCadaqués, el festival internacional de fotografia de Cadaqués torna aquest cap de setmana amb 25 exposicions de 35 artistes d’una vintena de països repartides en vint galeries d’art i espais del municipi, a més de les ja tradicionals mostres subaquàtiques a la badia.
Man Ray, Txema Yeste, Maya Mercer o Lisa Sorgini seran alguns dels noms destacats d’aquesta novena edició. S’allargarà fins al 26 d’octubre, tot i que entre dijous i diumenge viurà els seus dies forts, entre les inauguracions i recepcions amb els artistes, tallers, projeccions, presentacions de llibres i passejades fotogràfiques.
Un any més, l’exposició als jardins de la casa Dalí de Portlligat serà un dels atractius de l’InCadaqués. Enguany la protagonitzen les imatges icòniques de Man Ray (1890-1976): jocs de llum, composicions impossibles i una mirada carregada d’humor i misteri al servei d’un món de somni.
El convidat d’honor d’aquesta edició és el fotògraf Txema Yeste, que centra una gran exposició a l’històric Casino de Cadaqués i una de les tres mostres sota l’aigua. Al casino s'hi veuran una quarantena d’obres, presentades per primera vegada a l’Estat, per recórrer més de quinze anys d’una trajectòria que va començar en el fotoperiodisme abans d’evolucionar cap a la moda.
L’artista estatunidenca de foto-cinema Maya Mercer, instal·lada a les muntanyes Apalatxes de Carolina del Nord, presentarà a la galeria Cadaqués el seu projecte Cult. Inspirada per les realitats socials del Far West rural, retrata un grup d’adolescents d’aquesta regió salvatge i aïllada. Combinant ficció i documental amb una estètica cinematogràfica, Mercer reconstrueix escenes de les seves vides marcades per la marginació i l’ombra de la crisi dels opioides.
L’Estudi Escarlata serà l’escenari d’In-Passing, una sèrie creada per la fotògrafa australiana Lisa Sorgini sobre la relació entre mares i fills creada a partir de la coincidència de dos moments vitals: es va convertir en mare gairebé al mateix temps que perdia la seva.
Fotografia documental
La fotografia documental també serà present al festival. A més de la mostra en record de Colita que acull des de fa setmanes el Museu de Cadaqués, també s’hi podrà veure la mirada sensible de Valentina Sinis sobre les dones afganeses o la quotidianitat a Gaza retratada, ara fa una dècada, per Eduardo Soteras Jalil.
La nova avanguarda surrealista estarà representada per les imatges oníriques de l’ucreaïnesa Hanna Lautreamont, les figures espectrals de Rose Minham i les inquietants fotografies de la xinesa Jinyong Lian, que també exposarà a la badia.
Pel que fa als artistes en residència de creació que presentaran els seus projectes al certamen, són Antoine de Winter, Cloé Harent i Julien Mignot, que ha treballat en les variacions cromàtiques del cel al cap de Creus.
Una de les particularitats del festival és que totes les obres exposades estan a la venda, o bé directament a través dels artistes o de les seves galeries, mitjançant l’aplicació InPhoto Festival, que utilitza un sistema únic de reconeixement d’imatges.
