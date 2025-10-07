Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mertxe Aguilar guanya el primer combat del XV Torneig de Dramatúrgia del Temporada Alta

S'ha imposat amb una peça que parteix de la conversa entre dues dones que es preparen per a la defensa d'un judici

Mertxe Aguilar ha guanyat el primer combat del XV Torneig de Dramatúrgia de Temporada Alta. El públic reunit a la Sala La Planeta aquest dilluns al vespre ha escollit el seu text, titulat 'De bufons, fangs i cendres' i interpretat per Esther López i Ester Cort. La peça parteix de la conversa entre dues dones que s’estan preparant per a la defensa d'un judici. Mertxe Aguilar s'ha imposat a Laura Masmiquel que ha presentat 'El contracte', interpretat per Guim Oliver i Georgina Latre, i que tracta d'un home jove que està pactant les condicions de cara a una relació sexual amb una dona més gran.

El públic ha parlat i Mertxe Aguilar (guanyadora del Torneig de Dramatúrgia Valencià) passa a la primera semifinal, que se celebrarà el pròxim 10 de novembre.

Abans, però, queden per davant tres combats més dels quals en sortiran els altres tres semifinalistes. El 13 d'octubre tindrà lloc l'assalt Miquel Mas Fiol vs. Francesc Cuéllar; el 20 d'octubre hi haurà el cara a cara Laura Aubert vs. Martí Torras Mayneris i el 3 de novembre el combat Ivan Campillo vs. Catalina Florit (representant del Torneig de Dramatúrgia Balear).

La gran final serà l'1 de desembre.

