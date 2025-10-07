Moeve dona veu als llegats i la innovació de zones rurals per impulsar el seu futur
En un món subjecte a l’immediatesa, en el qual tot avança a gran velocitat, de vegades és necessari aturar-se i mirar enrere, per tenir més clar el destí
Alberto Zamora
Sota aquesta premissa neix Legados con futuro, sèrie documental de cinc capítols, impulsada per Moeve, que pretén reconèixer el valor dels temps passats, de cara a construir un present més conscient i un futur que tingui més sentit per a la societat. L’experiència, la memòria i l’aprenentatge dels que ja han existit abans es transformen en un impuls cap al demà, en forma de guia i inspiració.
Navarrevisca va ser l’escenari elegit per estrenar el primer capítol d’una sèrie documental de cinc entregues que també transita per Consuegra (Toledo), Arroyomolinos del León (Huelva), Begur (Girona) i Corme (Coruña) donant veu als que, amb les seves mans, coneixements i arrelament a la terra, mantenen viu un llegat que mereix projectar-se cap al futur. Una proposta que combina tradició, innovació i oportunitats en el medi rural. A les cinc localitats, Moeve ha tingut el privilegi de parlar amb persones dedicades a oficis tradicionals, que en moltes ocasions són invisibles, però que exerceixen un paper fonamental per a la memòria i per a la identitat de les seves comunitats.
Precisament, la rellevància d’aquests oficis i l’aposta per la vida als pobles va ser destacada durant la presentació del projecte, en la qual l’alcaldessa de Navarrevisca, Leticia Sánchez, i el president de la Diputació, Carlos García, van remarcar la importància d’impulsar el desenvolupament local i de generar oportunitats per als que decideixen quedar-se i contribuir a l’enfortiment de les seves comunitats.
La història explicada en primera persona
Els protagonistes de Legados con futuro van més enllà d’exercir el seu ofici; en realitat l’habiten, respiren i viuen en ell. Desfilen pels cinc programes cuiners, mariners, artistes, pastors o artesans, que han heretat una tasca, per posteriorment reinterpretar-la, permetent que la mateixa sobrevisqui i sigui sostinguda generació rere generació.
Mitjançant les seves històries és possible descobrir diferents formes de vida, assistint a un dia a dia que deixa clar un absolut respecte per l’entorn, pels vincles amb la terra i, també, pel saber acumulat que els ha portat fins on són.
En aquest sentit, Legados con futuro a més d’un projecte de documentació, és, per damunt de tot, un relat que té per objectiu la creació de ponts. Una narració en la qual cada testimoni adquireix la forma d’una finestra oberta al passat, però que manté el seu esperit amb la mirada fixa en el futur.
La sèrie documental està formada per cinc capítols plens d’històries humanes
Mantenir viva una tradició no té res a veure amb ancorar-se en el passat. No es tracta de tancar-se en la nostàlgia. Al contrari, es tracta d’un procés d’adaptació, en el qual es comprèn l’essència d’aquesta tradició per descobrir noves maneres d’integrar-la en el present. Mitjançant les veus dels protagonistes, la sèrie convida a repensar la relació que existeix amb el territori, amb els ritmes de vida, amb el coneixement ancestral i amb el valor del treball manual, d’una forma respectuosa i honrosa envers el passat. Un viatge per la geografia espanyola, que dona veu a tots aquells que amb les seves mans, sabers i vincles amb la terra són l’aliment d’un llegat que mereix ser projectat cap al futur.
Un llegat compartit que construeix futur
Moeve ha centrat els seus esforços a exposar una cultura que es cuida, que s’escolta i que es comparteix. La sèrie documental és una clara aposta per la continuïtat, descobrint la dignitat dels oficis tradicionals, buscant que tot aquest saber i coneixement tingui una projecció cap endavant. Que siguin les noves generacions les encarregades d’escriure nous capítols d’aquesta història, utilitzant els oficis com a eines de transformació social i cultural.
No és només una tasca de preservació, cultural i històrica, sinó que l’objectiu és activar, motivar, construir. Més que mirar, es tracta d’experimentar històries que mantenen vives les tradicions a les zones rurals, al mateix temps que representen uns fonaments, ferms i sòlids, sobre els quals construir el que ha de venir.
Tots aquells oficis, que molts denominen invisibles, en realitat exerceixen un paper clau en el progrés de les comunitats locals. Legados con Futuro és un viatge que uneix tradició, innovació i futur en un entorn rural. Un camí que té molts esglaons a l’esquena, però al qual encara queda recorregut per continuar fent historia, al mateix temps que la manté viva, a través de la seva gent, les seves històries i les seves vivències.
