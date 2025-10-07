El Museu Dalí arrenca el cicle de conferències sobre la «Madona de Portlligat»
Hi haurà cinc col·loquis que giraran entorn de l'exposició i que aprofundiran en la seves dimensions artística, simbòlica, històrica i cultural
La Fundació Gala-Salvador Dalí iniciarà demà un cicle de cinc conferències entorn de l’exposició La Madona de Portlligat. Una explosió onírica. El cicle té com a objectiu contextualitzar la peça i aprofundir en la seva dimensió artística, simbòlica, històrica i cultural. Les sessions permetran redimensionar La Madona de Portlligat, obrint camins per entendre-la des de múltiples perspectives.
La primera conferència pren el nom del cicle i anirà a càrrec de Clàudia Galli i Maria Carreras, on faran un apropament a l’obra i a la mateixa concepció de l’exposició temporal. El dimecres 22 d’octubre tindrà lloc El debat del realisme: una falsa polèmica? a càrrec d’Àlex Mitrani, que parlarà del posicionament complex, contradictori i provocador de Dalí sobre aquest corrent artístic.
A Les madones del Renaixement italià i la Madona de Portlligat que es farà el 5 de novembre a càrrec d’Eva March s’hi tractarà l’art renaixentista, amb especial atenció a figures com Rafael, que van ser referents del pintor figuerenc.
El 19 de novembre serà el torn de La vida secreta de Gala Salvador Dalí, a càrrec d’Estrella de Diego, que farà una mirada renovada sobre la figura de Gala més enllà dels tòpics. L’última xerrada, Quan l’àtom es fa art. Dalí, física nuclear i somnis fragmentats, anirà a càrrec de Jordi Díaz-Marcos serà el 27 de novembre i establirà un diàleg entre art i ciència.
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Aquest és el nom de moda a Catalunya que gairebé no s’escolta a Espanya
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Junqueras no és Puigdemont
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Una dona de 65 anys denuncia que encara no es pot jubilar: 'Vaig començar a treballar amb 14