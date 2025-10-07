Nito Figueras reinterpreta els Beatles amb «admiració i respecte»
El músic saltenc presenta dissabte al Sunset un nou espectacle, en què revisita sol al piano el repertori dels quatre de Liverpool
El compositor i pianista saltenc Nito Figueras presenta aquest dissabte (22.00) el seu nou projecte, The Beatles, en blanc i negre, en què homenatja els quatre de Liverpool «des de la més profunda admiració i respecte». El Sunset Jazz Club de Girona serà l’escenari de l’estrena del nou espectacle de Figueras, un concert íntim en què reinterpreta, sol al piano, algunes de les cançons més icòniques de de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr.
El saltenc ja s’havia acostat al cançoner dels Beatles anteriorment amb el projecte White Pepper, al costat de la cantant Laura Simó i amb la col·laboració de músics com David Simó, Jordi Franco i Guim García-Balasch. Ara, però, amb The Beatles, en blanc i negre ha volgut explorar «noves possibilitats harmòniques, rítmiques i expressives» i allunyar-se «dels camins més transitats».
«Cada peça del repertori ha estat arranjada des de la llibertat creativa i l’admiració, revelant matisos inesperats i estils ben diversos que posen en valor el llegat artístic dels Beatles», afirma el músic, que té previst enregistrar el projecte en un disc la setmana vinent als Aurha Studios d’Esplugues de Llobregat.
El preu de les entrades és de 10 euros pels socis del Sunset i 15 pels no socis.
