Recitals, conferències i sortides en la nova temporada dels Amics de l'Òpera de Girona

L’entitat, reconeguda com a d’Utilitat Pública, vol que la lírica "entri a la vida quotidiana dels gironins"

Els assistents a la presentació de la nova temporada.

Els assistents a la presentació de la nova temporada. / Pilar Vinyet

A.C.

Girona

Els Amics de l’Òpera de Girona oferiran aquesta temporada recitals, conferències i sortides al Gran Teatre del Liceu amb l'objectiu de "fer que l’òpera surti dels escenaris i entri a la vida quotidiana dels gironins". L’entitat, fundada el 2010 i amb més de 240 socis, continua consolidant-se com a referent en la promoció de la lírica a les comarques gironines. L'any passat, les activitats convocades per l'associació van reunir més de 3.900 assistents.

La programació d’enguany inclou xerrades i conferències amb especialistes com Pol Avinyó, Rafael Aran, Neus Saguer, Mari Luz Martínez, Rafael Esteve i Joan Vives; recitals a Girona, Llívia i Palafrugell; projeccions comentades d’òperes al Casino de Girona; i col·laboracions amb institucions com l’Auditori, el Teatre Municipal o el Cinema Truffaut.

Un dels moments destacats de la temporada serà la quarta edició del Concurs de Joves Cantants, que continua creixent amb nous premis i l’objectiu de donar suport a les noves veus de la lírica.

El programa també inclou vuit sortides al Liceu, per veure produccions com Giselle d’Adam, L’elisir d’amore de Donizetti, Tristany i Isolda de Wagner, La Gioconda de Ponchielli, Manon Lescaut de Puccini, Werther de Massenet, Le nozze di Figaro de Mozart i Falstaff de Verdi.

El president de l’associació, Joan Manel Barceló, va anunciar durant l'acte de presentació de la temporada 25-26 a la Casa de Cultura de Girona que l’entitat ha estat reconeguda recentment com a Entitat d’Utilitat Pública per la Generalitat.

L’acte va comptar amb la participació de la regidora Amy Sabaly, en representació de l’Ajuntament de Girona, i de Natàlia Figueras, en nom de la Diputació, que van reconèixer la tasca divulgativa i cultural dels Amics de l’Òpera i van animar l’entitat a continuar ampliant la seva presència al territori. També hi va assistir el crític i historiador Pol Avinyó, adjunt al director artístic del Liceu.

