Recitals, conferències i sortides en la nova temporada dels Amics de l'Òpera de Girona
L’entitat, reconeguda com a d’Utilitat Pública, vol que la lírica "entri a la vida quotidiana dels gironins"
A.C.
Els Amics de l’Òpera de Girona oferiran aquesta temporada recitals, conferències i sortides al Gran Teatre del Liceu amb l'objectiu de "fer que l’òpera surti dels escenaris i entri a la vida quotidiana dels gironins". L’entitat, fundada el 2010 i amb més de 240 socis, continua consolidant-se com a referent en la promoció de la lírica a les comarques gironines. L'any passat, les activitats convocades per l'associació van reunir més de 3.900 assistents.
La programació d’enguany inclou xerrades i conferències amb especialistes com Pol Avinyó, Rafael Aran, Neus Saguer, Mari Luz Martínez, Rafael Esteve i Joan Vives; recitals a Girona, Llívia i Palafrugell; projeccions comentades d’òperes al Casino de Girona; i col·laboracions amb institucions com l’Auditori, el Teatre Municipal o el Cinema Truffaut.
Un dels moments destacats de la temporada serà la quarta edició del Concurs de Joves Cantants, que continua creixent amb nous premis i l’objectiu de donar suport a les noves veus de la lírica.
El programa també inclou vuit sortides al Liceu, per veure produccions com Giselle d’Adam, L’elisir d’amore de Donizetti, Tristany i Isolda de Wagner, La Gioconda de Ponchielli, Manon Lescaut de Puccini, Werther de Massenet, Le nozze di Figaro de Mozart i Falstaff de Verdi.
El president de l’associació, Joan Manel Barceló, va anunciar durant l'acte de presentació de la temporada 25-26 a la Casa de Cultura de Girona que l’entitat ha estat reconeguda recentment com a Entitat d’Utilitat Pública per la Generalitat.
L’acte va comptar amb la participació de la regidora Amy Sabaly, en representació de l’Ajuntament de Girona, i de Natàlia Figueras, en nom de la Diputació, que van reconèixer la tasca divulgativa i cultural dels Amics de l’Òpera i van animar l’entitat a continuar ampliant la seva presència al territori. També hi va assistir el crític i historiador Pol Avinyó, adjunt al director artístic del Liceu.
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Un ocupa detingut durant el desallotjament del polèmic edifici del carrer Tomàs Mieres de Girona
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Albert Agustí: «El pare només em va donar un consell futbolístic i no li vaig fer cas»
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Admirem algú pel cotxe enlloc de per la seva qualitat humana