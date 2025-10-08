Una exposició culmina els actes d'homenatge a l'artista Mercè Huerta
La mostra «La poètica de les formes» de la Fundació Valvi també inclou una visita guiada i una conferència entre Eva Llorens i Maguí Noguer
La Fundació Valvi va inaugurar ahir l’exposició La poètica de les formes amb pintures de l’artista i professora d’art Mercè Huerta. L’acte va tenir lloc a la sala petita de l’auditori de la Fundació, on hi ha la mostra, i va comptar amb acompanyament institucional per part de l’alcalde Lluc Salellas i l’historiador i exalcalde Joaquim Nadal. L’exposició es podrà visitar fins al 31 d’octubre.
D’aquesta manera, es tanca el cicle d’homenatge a l’artista figuerenca que diverses institucions i entitats han fet durant la segona meitat de l’any pel desè aniversari de la seva mort. Els actes es van encetar el juliol al Centre Cultural La Mercè, on Huerta va ser professora d’art entre el 85 i el 94, i la Fundació Fita va fer el mateix mes una mostra de pintures i dibuixos que va incloure objectes procedents del seu taller, entre els quals els seus cavallets de pintura. També es va projectar un recull de fotografies de tota la seva trajectòria vital.
Ara, la Fundació Valvi ha preparat diversos actes durant la tardor, que més enllà de l’exposició, també inclourà una visita guiada pel pròxim 21 d’octubre i una xerrada entre la pintora Eva Llorens i Maguí Noguer.
Mercè Huerta (Figueres, 1929-Girona, 2015) va ser pintora i dibuixant i professora de diverses generacions d’artistes.
