Kyle Eastwood, principal reclam del Festival de Jazz Costa Brava
Dissabte interpretarà bandes sonores dels films del seu pare, Clint Easwood, en el concert més destacat de la 31a edició del certamen
La música dels films de Clint Eastwood interpretada pel seu fill Kyle serà el principal atractiu de 31a edició del Festival de Jazz Costa Brava, que arrenca avui i s’allargarà fins diumenge a Palafrugell.
El contrabaixista Kyle Eastwood, fill del cineasta Clint Eastwood, serà el gran protagonista d’aquesta edició del certamen palafrugellenc. Després de la suspensió del seu concert l’any passat per una avaria elèctrica que va afectar bona part del municipi, el músic presentarà en format quintet Eastwood by Eastwood, un projecte que revisita en clau de jazz algunes de les bandes sonores més emblemàtiques de la filmografia del seu pare, com Gran Torino, Dirty Harry o Million Dollar Baby. El concert, l’únic de pagament del festival, tindrà lloc dissabte.
L’activitat, però, començarà avui amb Jazz & Kids. El ReBOOOOM!bori, un espectacle familiar a càrrec de Roger Canals.
Dijous, la biblioteca de Palafrugell acollirà la conferència Els 100 millors discos del jazz català del periodista musical Pere Pons, i al vespre el Teatre Municipal projectarà el clàssic de Bob Fosse All That Jazz.
Divendres serà el torn de Josep Suquet Trio featuring Adrian Cunningham. El pianista palafrugellenc Josep Suquet, acompanyat d’Adrià Pinto al contrabaix i Rubén Bueno a la bateria i amb la col·laboració especial del saxo australià Adrian Cunningham, presentarà Supervival, un treball que combina jazz modern i influències postromàntiques i impressionistes.
Dissabte 11 l’activitat començarà al migdia a plaça Nova amb el concert d’Astrio, que presentarà Latin Lovers. A la tarda al pati de Can Genís hi actuarà Camarada Ventura, trio emergent format per Jofre Fité, Carla González i Pau Gurpegui.
Diumenge 12, la plaça Nova serà l’escenari per a les actuacions dels combos de l’Escola de Música de Palafrugell i de l’Energia Big Band amb la cantant Carme Canela. El festival es tancarà al Museu del Suro amb la taula rodona musicada Palafrugell, cor de suro, ànima de jazz, amb la participació de Rafel Vallbona, Pep Espadalé i Pere Álvaro, i l'acompanyament musical de Lluís Figueras a la guitarra.
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Un ocupa detingut durant el desallotjament del polèmic edifici del carrer Tomàs Mieres de Girona
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Albert Agustí: «El pare només em va donar un consell futbolístic i no li vaig fer cas»
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Pep Prat pren l'alcaldia de Santa Coloma de Farners a Carme Salamaña amb els vots d'Independents de la Selva, ERC i CUP
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat