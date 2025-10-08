Noves cares i nova etapa per a La 2 Cat
TVE reformula, a partir del dia 13, La 2 a Catalunya, que tindrà entre el 65% i el 70% de la seva programació en català, el doble que fins ara. Cristina Villanueva, Jordi Basté, Candela Peña i Nina seran alguns dels rostres que configuraran la graella.
Marisa de Dios
TVE reformula, a partir de dilluns vinent, 13 d’octubre, La 2 a Catalunya, que inicia una nova etapa amb una programació majoritàriament en català. Cristina Villanueva, Jordi Basté, Gemma Nierga, Candela Peña, Nina, Danae Boronat, les Mamarazzis (Laura Fa i Lorena Vázquez) i Jacob Petrus seran algunes de les cares que configuraran la nova graella de La 2 Catalunya o, abreujat, La 2 Cat, el nom definitiu del canal, que té lema: La que parla com tu.
La idea és que la cadena emeti entre un 65% i un 70% de la seva programació en català i dupliqui el percentatge d’emissió en aquest idioma fins ara, tal com va anunciar ahir el seu director, Oriol Nolis. El canal deixarà així de ser una emissora majoritàriament en castellà amb desconnexions puntuals.
La 2 Cat apostarà per franges en viu cada matí i tarda, junt amb nous formats, reforçant el compromís d’RTVE amb la cultura, la llengua i la ciutadania. "Hem vingut a sumar a l’oferta en català i ser un mirall de la Catalunya diversa i plural", va dir Nolis en la presentació.
Al matí s’aposta pel directe, de les 8.00 a les 15.00 hores, amb espais com Cafè d’idees, de Gemma Nierga, que es manté, i amb noves ofertes: com El segon cafè, magazín diari de tall social que presentarà la periodista Cristina Villanueva de 10.35 a 13.00 hores a partir del 27 d’octubre; L’altaveu al pati, tertúlia política a càrrec de Marco Chiazza (13.00 hores), i De cara a barraca, el nou programa d’esports amb Marc Martín (a les 14.20), a més de l’Informatiu (a les 13.55).
Futbol en català
També hi haurà retransmissions de futbol en català. La primera, el 14 d’octubre, amb el primer partit en català per La 2 Cat, l’Espanya– Bulgària classificatori per al Mundial de Futbol. "Feia 27 anys que no hi havia una retransmissió de la selecció en català", va destacar Nolis.
I hi ha més novetats, com un programa de les Mamarazzis sobre crònica rosa, Mamarazzis Pop&Cor, amb Laura Fa i Lorena Vázquez (els dimecres a les 22.00), i un altre amb l’actriu Candela Peña, Una tarda amb... (els dimecres a les 23.00 hores), amb entrevistes poc convencionals i la col·laboració de Bob Pop. La còmica Judit Martín farà rutes insòlites per la Catalunya d’extraradi en Tot això eren camps, i Nina repassarà la vida dels seus convidats a través de 10 cançons que els han marcat en Gran Torino.
Temps enrere, un programa de producció pròpia presentat per Montse Soto, posarà en relleu la producció audiovisual en català de TVE de dècades passades. Jordi Basté proposarà entrevistes sense filtres ni muntatges en Pla seqüència i hi haurà un altre programa d’emissió setmanal, L’any que vas néixer, de la productora Minoria Absoluta (Polònia, Està passant), amb Xavier Bundó (els dimarts a les 22.00 hores), en el qual es reviurà la infància de dues figures reconegudes a partir d’entrevistes amb el presentador utilitzant imatges sorprenents del NODE.
A les 19.50, el xef Bosquet proposarà menús saludables, a partir d’ingredients de temporada i de proximitat, en Cuina brutal; Patrick Urbano es farà càrrec d’I tu, què faries?, un espai de reflexió i pensament crític; Nerea Sanfe estarà al capdavant del concurs Fes-me viral, i l’actor Peter Vives es farà càrrec d’un concurs a la tarda. Pròximament, a més, se sumarà a l’oferta de La 2 Cat Gent amb talent, una sèrie de converses entre personalitats destacades que han sigut reconegudes per la Fundació Princesa de Girona.
Continuaran espais com el magazín de tardes de Danae Boronat L’altaveu; La recepta perduda, amb Sílvia Abril (els diumenges a les 19.30); Aquí parlem, amb Lluís Falgàs; Punts de vista, amb Tània Sàrrias; Calidoscopi; Noms propis, amb Anna Cler, i Va de verd, amb Maria Gómez (els diumenges a les 19.00), entre d’altres. A més, hi haurà una versió en català de l’exitós Aquí la tierra de La 1 amb el seu presentador habitual, el geògraf especialitzat en climatologia Jacob Petrus (de dilluns a divendres, en La 2 Cat, a les 19.30).
