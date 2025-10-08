Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Temporada Alta reviu el bombardeig de Gernika amb un espectacle de dansa

Els creadors asseguren que busquen mostrar "la llum" enmig de les tensions geopolítiques

Una imatge promocional de l'espectacle 'Gernika' que es podrà veure al Canal de Salt.

Una imatge promocional de l'espectacle 'Gernika' que es podrà veure al Canal de Salt. / Christophe Raynaud de Lage (Cedida pel Temporada Alta)

Aleix Freixas / ACN

El coreògraf Martin Harriague i el col·lectiu Bilaika representaran "Gernika" al festival Temporada Alta aquest divendres. Es tracta d'una proposta que recorda el bombardeig que hi va haver en aquesta població basca el 26 d'abril de 1937. L'espectacle farà diverses "picades d'ullet" a l'obra de Pablo Picasso. L'espectacle combina dansa contemporània amb tradicional basca i també incorpora versos d'Odei Barrosso. Els creadors asseguren que amb 'Gernika' intenten mostrar "la llum" que hi ha després del bombardeig i convertir-se en una font d'esperança enmig de les tensions geopolítiques que hi ha actualment, amb diferents conflictes armats oberts i amb els discursos d'odi i d'extrema dreta cada vegada més presents.

