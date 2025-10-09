Deu moments que marcaran Temporada Alta (i tres perletes de regal)
El «Hamlet» d'Ostermeier, el suïcidi ritual de Liddell a punta de dia o un judici farsesc a Putin seran algunes de les fites de la 34a edició
Tot i que el festival Temporada Alta ja ha tingut dos pròlegs, el doblet de concerts de Patti Smith a l'Auditori i la representació de l'obra guanyadora del premi Quim Masó 2024, aquest dissabte aixeca oficialment el teló. La icònica versió de Hamlet de Thomas Ostermeier, veure sortir al sol després de gaudir (o patir) amb el darrer espectacle d'Angélica Liddell o un judici a Vladímir Putin en clau de farsa seran alguns dels moments que prometen marcar la 34a edició del festival de Girona i Salt.
- 1. Un Hamlet enfangat per inaugurar
El certamen fia la inauguració a un dels seus directors més fidels, Thomas Ostermeier, i el seu icònic Hamlet (Teatre Municipal, 11 i 12 d'octubre). Ara torna amb la versió més física i esparracada del text de William Shakespeare, un muntatge que promet sang i fang a l’escenari, estrenat a la Schaubühne de Berlín el 2008 que el seu protagonista, Lars Eindiger, i la companyia alemanya representen en comptades ocasions cada any.
- 2. El retorn de Romina Paula
Reconeguda per peces com El tiempo todo entero, un dels èxits la història del festival i que ara recupera pel cicle Flaix de Tardor a Barcelona, Romina Paula torna a reunir la seva companyia El Silencio després de deu anys. A Sombras, por supuesto (La Planeta, 18 i 19 d'octubre), quatre intèrprets es retroben en un espai de memòria i creació amb ecos del cinema de Fassbinder. La creadora argentina, però, no serà l'únic nom destacat del sempre ben representat teatre llatinoamericà, perquè al cartell també destaquen els debuts de Jimena Márquez (El desmontaje) i Conchi León (Cachorro de león).
- 3. Cirque Eloize uneix circ, dansa i tecnologia
Vells coneguts del públic gironí, els canadencs presentaran una nova versió d’ID, un espectacle aclamat per més d’un milió de persones arreu del món. Conservant-ne l’energia i amb l’esperit lúdic i compromès amb el risc que caracteritza la formació, Id Evolution (Teatre Municipal, 7, 8 i 9 de novembre) combinarà el circ, la dansa, el teatre i la tecnologia amb una escenografia urbana.
- 4. El concert de Rigoberta Bandini al Palau de Fires
Dos anys després de recuperar el recinte firal com a espai per a grans concerts amb el final de gira d'Antònia Font, el festival hi tornarà per partida doble el 7 de novembre amb Mushka i el 8 amb Rigoberta Bandini, amb un concert en format teatralitzat per presentar el disc Jesucrista Superstar.
- 5. Miet Warlop amb 4.000 metres de seda
El teatre visual de la belga Miet Warlop aterrarà per primer cop a Girona en plena Setmana de Programadors. La cita amb la creació més trencadora, ara rebatejada com a Big Bang, comptarà amb Inhale Delirium Exhale (Teatre Municipal, 21 i 22 de novembre), una coproducció europea amb cinc intèrprets en escena, vídeo en directe i 4.000 metres de seda.
- 6. El suïcidi a punta de Liddell
La flamant Premi Nacional de Teatre, Angélica Liddell, torna a confiar en el festival per a l'estrena absoluta del seu nou espectacle, Seppuku. El funeral de Mishima o el placer de morir (Teatre de Salt, 23 i 24 de novembre). La figuerenca congregarà el públic a les 5.45 del matí inspirada pel suïcidi ritual de Yukio Mishima. I, tot i les hores intempestives, els Liddellmaníacs van fer volar les entrades per a les dues funcions en menys de dues hores.
- 7. El retrobament de Gabriel Calderón i Joan Carreras
Gabriel Calderón agafa les regnes d'una nova producció del festival, Ai! La misèria ens farà feliços (Teatre de Salt, 28, 29 i 30 de novembre), amb un repartiment de luxe català. L'espectacle, una reflexió sobre la presència de la intel·ligència artificial a les nostres vides, suposarà el retrobament de l'uruguaià amb l'actor Joan Carreras cinc anys després de l'èxit espaterrant d'Història d'un senglar.
- 8. L'homenatge coral dels infants i joves de Salt a Ovidi Montllor
Noranta persones, entre alumnes i docents de quatre centres educatius de Salt, treballaran durant tres mesos en la creació d'un homenatge al cantautor Ovidi Montllor, l'espectacle coral Serà un dia que durarà anys (plaça de la Llibertat de Salt, 29 de novembre). Els guiarà la companyia xilena Hermanos Ibarra Roa, en un dels projectes més destacats d'A Tempo, la branca educativa del festival i la Fundació La Ciutat Invisible.
- 9. La reunió impossible de Marthaler
Amb música i el seu habitual humor melancòlic, Christoph Marthaler recalarà una altra vegada al certamen amb Le Sommet (El Canal, 28 i 29 de novembre). El suís col·locarà en un espai incert que penja d'una muntanya -un refugi, un búnquer, qui sap- sis persones que parlen idiomes diferents i busquen com comunicar-se i organitzar-se.
- 10. Un judici a Putin per la guerra d'Ucraïna
On no arriba la realitat arriba la ficció. El búlgar Galin Stoev debutarà a Catalunya amb The Hague, una farsa política que imagina, amb un esperit punyent i grotesc, un futur judici contra Vladímir Putin per l'atac a Ucraïna. A mig camí entre Shakespeare i els Monty Python, l'autora Sasha Denisova proposa un procés que no té lloc en cap tribunal real, sinó dins el cap d'una nena que és, alhora, fiscal i testimoni.
Més enllà dels grans noms que acapararan titulars, aquí van algunes de les perletes que s'amaguen entre els props de cent espectacles de la 34a edició d'aquest Temporada Alta. Propostes petites però amb ànima que convé no deixar escapar, com Man, mano, il tempo scorre (El Canal, 2 de novembre), en què Elaine Grayling convida el públic a cuinar i compartir nyoquis i records familiars o Saeta (La Planeta, 29 de novembre), amb què Javier Aranda homenatja l'ofici de titellaire.
I, pels fans del teatre d'objectes de Xavier Bobés, Tumbalafusta. Aliat amb La Ruta 40 i el dramaturg i músic Pau Matas (Gola), ha ideat un muntatge en què uns blocs de fusta serveixen per construir paisatges, històries i reflexions sobre el pas del temps. L'etiqueta d'espectacle familiar potser espantarà algú, però és una meravella per a petits i grans.
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
- Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?
- El calvari d'un veí de Vidreres per a una operació de pròstata: gairebé dos anys d'ingressos i dolor físic i emocional
- Girona abaixa la taxa d'escombraries a un 78% dels habitatges el 2026
- Aquests són els municipis gironins que ofereixen places pels viatges de l'Imserso
- El ministre Marlaska diu que a Catalunya es fan més exàmens de conduir perquè hi ha més suspensos
- Per què hi ha cues davant les agències de viatges?
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut