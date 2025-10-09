Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dos espectacles de carrer obren aquest divendres l'Ona Dance de Palamós

El festival de dansa contemporània s'allargarà fins al desembre amb artistes com Miquel Barcelona, Akira Yoshida o Roseland Musical

«Pinnochio», de Roseland Musical.

«Pinnochio», de Roseland Musical. / Vlad Catana

Alba Carmona

Alba Carmona

Girona

Dos espectacles de carrer enceten aquest divendres el festival de dansa contemporània Ona Dance de Palamós. La programació s’estén fins al 19 de desembre i reuneix vuit espectacles professionals de dansa i arts del moviment. La mostra, que arriba a la seva desena edició —la vint-i-unena si es compten les edicions prèvies del Palamós Summer Dance—, comptarà amb companyies com Miquel Barcelona, Akira Yoshida o Roseland Musical.

L'arrencada es farà aquest divendres al vespre a la plaça de l'Església, amb Quema, de Jacob Gómez, i Desferra, de la Companyia Miquel Barcelona.

A partir d’aquí, l’activitat es traslladarà al Teatre La Gorga i a la Sala Petita, escenaris principals del festival. Entre els espectacles més destacats hi ha El porqué de los perdidos, d’Akira Yoshida, o una doble estrena de Cobosmika Seed's, amb peces de Peter Mika i Mathieu Geffré.

L’oferta familiar inclou Pinocchio, de Roseland Musical, i per a primera infància Tu i jo, de la Cia. Da.Te Danza.

El públic juvenil hi té un pes específic amb How are you?, de les coreògrafes franceses Fanny Laï i Maïlee Mouttou i Virtual Sadness, de la Cia. Carla Sisteré, totes dues a La Gorga.

El festival també acollirà l’11è Concurs de Joves Intèrprets de Dansa Contemporània, una plataforma d’exhibició per a nous talents.

L’ONA Dance està organitzat per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palamós i compta amb la direcció artística de la companyia resident CobosMika, liderada per la ballarina palamosina Olga Cobos i el coreògraf Peter Mika. El fulletó complet i la venda d’entrades estan disponibles a www.lagorga.cat.

