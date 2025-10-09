Dos espectacles de carrer obren aquest divendres l'Ona Dance de Palamós
El festival de dansa contemporània s'allargarà fins al desembre amb artistes com Miquel Barcelona, Akira Yoshida o Roseland Musical
Dos espectacles de carrer enceten aquest divendres el festival de dansa contemporània Ona Dance de Palamós. La programació s’estén fins al 19 de desembre i reuneix vuit espectacles professionals de dansa i arts del moviment. La mostra, que arriba a la seva desena edició —la vint-i-unena si es compten les edicions prèvies del Palamós Summer Dance—, comptarà amb companyies com Miquel Barcelona, Akira Yoshida o Roseland Musical.
L'arrencada es farà aquest divendres al vespre a la plaça de l'Església, amb Quema, de Jacob Gómez, i Desferra, de la Companyia Miquel Barcelona.
A partir d’aquí, l’activitat es traslladarà al Teatre La Gorga i a la Sala Petita, escenaris principals del festival. Entre els espectacles més destacats hi ha El porqué de los perdidos, d’Akira Yoshida, o una doble estrena de Cobosmika Seed's, amb peces de Peter Mika i Mathieu Geffré.
L’oferta familiar inclou Pinocchio, de Roseland Musical, i per a primera infància Tu i jo, de la Cia. Da.Te Danza.
El públic juvenil hi té un pes específic amb How are you?, de les coreògrafes franceses Fanny Laï i Maïlee Mouttou i Virtual Sadness, de la Cia. Carla Sisteré, totes dues a La Gorga.
El festival també acollirà l’11è Concurs de Joves Intèrprets de Dansa Contemporània, una plataforma d’exhibició per a nous talents.
L’ONA Dance està organitzat per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palamós i compta amb la direcció artística de la companyia resident CobosMika, liderada per la ballarina palamosina Olga Cobos i el coreògraf Peter Mika. El fulletó complet i la venda d’entrades estan disponibles a www.lagorga.cat.
