Fins al 22 de febrer
Una exposició busseja en el "somni americà" de Miró
La Fundació Miró acull una gran mostra amb 138 obres en què s’observa la relació entre el seu treball i els de Calder, Pollock i Rothko, entre d’altres.
El pintor visita els EUA el 1947 per primer cop i crea obres de gran format
Marta Cervera
La Fundació Miró de Barcelona acull Miró als Estats Units, una gran exposició que reflecteix la influència mútua entre l’art del creador català i artistes nord-americans. Obres de Louise Bourgeois, Alexander Calder, Helen Frankenthaler, Arshile Gorky, Jackson Pollock i Mark Rothko dialoguen amb peces de Miró en aquesta interessant mostra que es pot visitar fins al 22 de febrer. L’exposició, que forma part del programa del 50 aniversari de la Fundació Miró, consta de 138 pintures, gravats, escultures, dibuixos, films i material d’arxiu que ofereixen una visió inèdita, d’allò que va significar per a Miró el seu contacte amb els EUA.
Miró als Estats Units compta amb destacades peces procedents de col·leccions europees i nord-americanes privades i de grans museus. Hi ha obres de 49 artistes que treballaven als EUA i algunes es veuen a Espanya per primera vegada. Per exemple Les estacions, un acolorit quadre de grans dimensions de Lee Krasner, o el disseny de Pintura mural, 20 de març 1961 de Miró. L’exposició compta també amb Number 14 (1951), una obra de Pollock en blanc i negre que va impressionar Miró en una exposició a París en 1952, així com una obra de Baziotes Night mirror (1947), un dels artistes de l’expressionisme abstracte nord-americà que va sorprendre Miró "per la seva energia i vitalitat".
"L’exposició ofereix una visió diferent de l’obra de Joan Miró i de la seva relació amb els artistes americans", va assenyalar ahir Marko Daniel, director de la Fundació Miró, amb el comissari de la mostra, Matthew Gale, que també ha comptat amb la col·laboració de Dolors Rodríguez Roig i d’Elsa Smithgall de The Phillips Collection de Washington, on la mostra recalarà en la primavera, del 21 de març al 5 de juliol.
Per a Daniel, "el somni americà va permetre a Miró descobrir un context de possibilitats, llibertat, democràcia i esperança" en contrast amb la dura situació a l’Espanya de Franco. La mostra destaca la llibertat formal i l’esperit experimental que defineixen Miró. A més, visibilitza artistes femenines que van haver de firmar les seves obres amb noms masculins per ser reconegudes. És el cas d’Henrieta Myers, que es va donar a conèixer com Peter Miller, entre altres.
Set viatges
Miró va fer set viatges als EUA entre 1947 i 1968. La primera sala de l’exposició permet observar de forma conjunta les dues primeres obres de Miró que es van veure als EUA: Le renversement (1924) i Pintura (1926), que es van exhibir al Brooklyn Museu el 1926. A la mateixa sala es capta la influència que les Constel·lacions mironianes van causar en altres artistes com Perle Fine, de qui s’exposa Polyphonic. Els guaixos de Constel·lacions es van exposar a Nova York el 1945 i en l’exposició es mostra en una altra sala els 22 pochoirs sobre paper datats el 1959 que, igual com Constel·lacions, van ser concebuts per poder ser observats des de les dues cares, que és tal com es presenten.
El marxant Pierre Matisse, fill del famós pintor, va ser el primer a organitzar-li exposicions individuals a Miró a partir de 1930. El Moma li va dedicar dues retrospectives: la primera el 1941, amb una altra de Dalí; i la segona, el 1959. Miró, amic d’Alexander Calder i Josep Maria Sert, exiliat als EUA, va viatjar per primer cop als EUA el 1947 amb l’encàrrec de crear un mural per a l’Hotel Terrace Palace i més tard van arribar encàrrecs d’escultures de grans dimensions a Houston i Chicago.
