El Festival de Begur premia el Truffaut pel seu impuls al cinema d’autor
El certamen reconeixerà amb el premi d’honor la trajectòria dels actors José Coronado i Oscar Ladoire i també guardona el productor francès François Boutonet
El Festival Internacional de Cinema de Begur ha donat a conèixer els guanyadors del premi d’honor de la seva onzena edició, que compartiran els actors José Coronado i Oscar Ladoire. A més, també es reconeix el productor francès François Boutonnet, i el Cinema Truffaut de Girona encetarà el guardó Costa Brava per la seva tasca en el cinema independent i d’autor. El premi Costa Brava s’ha creat aquest any per reconèixer la tasca d’empreses culturals del territori. Pel que fa al premi de fotografia Josep Carreras, creat durant l’edició anterior, es lliurarà a Josep Maria Palou. La resta del palmarès es donarà a conèixer el dissabte al vespre al Cinema Casino del municipi.
El festival va arrencar el 3 d’octubre i clourà el pròxim diumenge amb una edició que ha homenatjat la figura del mític actor Jack Lemmon, coincidint amb el centenari del seu naixement i que és recordat per pel·lícules com El apartamento (1960) o Con faldas y a lo loco (1959), entre moltes altres. Precisament, aquesta última obra va ser una de les que es van projectar durant el certamen dins l’apartat «Begur Clàssics», juntament amb altres referents com Plácido de Luís G. Berlanga. Una altra de les seccions destacades del festival és el de curtmetratges, amb diversos metratges que representen una mirada femenina al cinema, i dins la programació també hi ha films d’estrena recent, com Mario (Guillem Miró), Jone, Batzuetan (Sara Fantova) o Las delicias del Jardín (Fernando Colomo).
Plats forts del festival
Aquest cap de setmana arribaran els últims plats forts del festival, amb la presentació del palmarès el dissabte amb la presència de convidats com Ladoire i també l’actor Pablo Derqui; i la tertúlia amb José Coronado el diumenge a les onze del matí que tindrà lloc a la casa indiana Pere Roger del municipi. L’acte serà conduït per la periodista Maria Güell i permetrà parlar dels projectes actius de l’actor amb una conversa oberta amb el públic. L’aforament és limitat i s’ha de reservar l’entrada al web del festival.
Tot i que la major part del públic del certamen és internacional i també d’altres parts de Catalunya, el certamen va reservar ahir la jornada als begurencs, amb un passi gratuït on cada any es projecta un documental dedicat a un personatge cèlebre del municipi. Enguany s’ha dedicat al desaparegut bar Cal-los i al seu propietari Carlos, amb un curtmetratge dirigit per Teresa Crespo.
Edició d’èxit
El certamen ha superat la seva primera dècada de vida amb uns primers anys que Dato qualifica de «difícils», però sosté que cada edició ha anat creixent fins a poder demostrar amb aquest esdeveniment cultural que «Begur és més que sol i platja». En el primer balanç abans del tram final, la directora assegura que han tingut «molt bona acollida» per part del públic i que estan «molt orgullosos» de la programació, amb dues sessions que han esgotat les entrades. Pel que fa a aquests últimes dies del festival, assegura que «estem segurs que aquest cap de setmana també serà molt bo». Després d’onze anys, diu, «el públic ja ens comença a conèixer» i reivindica el «contingut de primer nivell» que aporta aquest certamen al municipi.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
- Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?
- El calvari d'un veí de Vidreres per a una operació de pròstata: gairebé dos anys d'ingressos i dolor físic i emocional
- Girona abaixa la taxa d'escombraries a un 78% dels habitatges el 2026
- El ministre Marlaska diu que a Catalunya es fan més exàmens de conduir perquè hi ha més suspensos
- Aquests són els municipis gironins que ofereixen places pels viatges de l'Imserso
- Per què hi ha cues davant les agències de viatges?
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut