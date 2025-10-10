La Gavina reviu la seva llegendària “Nit d’Estrelles” amb jazz en viu i gastronomia d’autor
El mític hotel de S’Agaró celebra el 18 d’octubre una vetllada que combina l’esplendor dels anys daurats, música swing i un menú signat per xefs amb estrella Michelin i Repsol
L’Hostal de la Gavina, joia hotelera del Mediterrani amb més de noranta anys d’història, es vestirà de gala el pròxim dissabte 18 d’octubre per reviure una de les vetllades més emblemàtiques del seu passat: la “Nit d’Estrelles”.
El majestuós hall de l’hotel es transformarà per una nit en un saló de música i sopar d’època, evocant aquells anys en què L’Hostal de la Gavina era punt de trobada d’artistes, diplomàtics i viatgers il·lustres. Sobre l’escenari, la banda Doc Scanlon’s Cool Cat Combo i la cantant Sibyla interpretaran un repertori de clàssics immortals del swing i del jazz, amb temes de Frank Sinatra, Bing Crosby, Ella Fitzgerald o Louis Armstrong, així com melodies franceses com La vie en rose o peces de la banda sonora de Midnight in Paris.
En l’àmbit gastronòmic, els xefs Romain Fornell (1 estrella Michelin), José Pulido i Oriol Fernández (2 Sols Repsol) oferiran un menú inspirat en l’elegància atemporal del mític hotel. El plat protagonista serà la sopa de tòfona i foie “Eliseo”, un homenatge al restaurant històric que va marcar tota una època.
Sota el lema “Live Jazz & Cena Gastronómica”, la vetllada promet una experiència sensorial única: llum tènue, copes alçades, melodies envoltants i sabors refinats que conviden a deixar-se portar pel glamour dels anys seixanta.
Amb aquesta “Nit d’Estrelles”, L’Hostal de la Gavina reafirma el seu esperit més refinat i cosmopolita, aquell que durant dècades ha seduït a qui sap gaudir de l’art, la música i la bona taula davant del mar de S’Agaró.
El preu del sopar-concert és de 150 euros per persona.
- Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
- Un menor queda tancat dues hores en un caixer de Sarrià i els Bombers l'alliberen
- El ministre Marlaska diu que a Catalunya es fan més exàmens de conduir perquè hi ha més suspensos
- Alerta dels Mossos d’Esquadra: coneix la nova estafa per SMS que pot buidar-te el compte bancari
- Infermeres gironines denuncien la sobrecàrrega i el malestar provocats pel nou model de “programació per motius” a l’atenció primària
- Una de les víctimes del notari investigat per estafar a persones vulnerables: «Em va dir que firmés i he perdut dues cases»
- Els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines