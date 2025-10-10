«Hamlet és un noi malcriat en una societat podrida»
La versió de Thomas Ostermeier torna a Catalunya disset anys després per encetar la 34a edició del festival Temporada Alta
Sara Soteras (ACN)
El Temporada Alta acollirà aquest cap de setmana dues cites de ‘Hamlet’, de William Shakespeare, sota la direcció de l’alemany Thomas Ostermeier. El muntatge va veure’s al Teatre Lliure el 2008, el mateix any de la seva estrena, i ara torna 17 anys després a Catalunya, dins de la programació del Temporada Alta. A la seva presentació d’aquest divendres a Barcelona, el director de la Schaubühne de Berlín ha defensat que l’obra és la “negació absoluta del príncep romàntic”, ja que es tracta d’un “noi malcriat en una societat podrida”. L’espectacle es podrà veure al Teatre Municipal de Girona el dissabte 11 i el diumenge 12. Aquesta serà la segona vegada que l’espectacle trepitja Catalunya, que encara no s’ha pogut veure a la resta de l’Estat.
Després d’una gran gira internacional, el ‘Hamlet’ d’Ostermeier tornarà a Catalunya amb l’actor Lars Eidinger, qui també va protagonitzar la producció el 2008. La posada en escena combina la dramatúrgia de Marius von Mayenburg amb recursos teatrals i audiovisuals que aconsegueixen una atmosfera inquietant. La peça només compta amb sis actors en escena i alterna la fidelitat al text amb moments d’improvisació i interacció amb el públic.
La història situa el príncep de Dinamarca en un univers marcat per la corrupció i la mediocritat, i presenta un Hamlet desesperat, en lluita amb la mort, el poder i la seva pròpia fragilitat. El muntatge té l’escenografia de Jan Pappelbaum, el vestuari de Nina Wetzel i la música de Nils Ostendorf.
Sense romanticismes
Ostermeier ha defensat que el seu ‘Hamlet’ és la “negació absoluta del príncep romàntic”, ja que es tracta de la història d’un “noi malcriat en una societat podrida”. “No hi ha res de romàntic en això”, ha afegit el director.
Així mateix, Ostermeier creu que la bellesa de Shakespeare pròpiament és una mostra de l’abisme de la condició humana, un tipus d’enfocament que pren més sentit avui dia, amb la humanitat actual.
Cub de cristall
Per a ell, ‘Hamlet’ és equiparable a un cub de cristall, observable des de diverses cares que mostren una escena diferent, però que totes i cadascuna d’elles mostren la realitat verídica dels personatges.
Ostermeier ha descrit que no vol impregnar la seva forma de veure les coses en l’obra i ha avisat que es tracta d’un muntatge on el públic ha d’estar “preparat” per veure’l.
El Teatre Municipal de Girona acollirà una cita aquest dissabte 11 a les 20 hores i una altra el diumenge 12 a les 18 hores. Aquesta serà la segona vegada que l’espectacle trepitja Catalunya, que encara no s’ha pogut veure a la resta de l’Estat.
