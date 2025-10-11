Conferències, pintural mural i portes obertes al Museu del Suro de Palafrugell
L'equipament celebra aquest cap de setmana les Jornades Europees de Patrimoni amb diversos actes, entre els quals una xerrada sobre el poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda
El Museu del Suro de Palafrugell ha organitzat per aquest cap de setmana diverses visites, conferències i concerts dins la iniciativa europea de les Jornades Europees de Patrimoni. La primera activitat es va celebrar el divendres a l’auditori del Museu, amb una conferència sobre els ibers al conjunt monumental de Sant Sebastià de la Guarda a càrrec de l’arqueòleg i historiador Antoni Rojas Rabaneda. Avui hi ha previstes dues activitats: al matí, el Museu ha obert les portes en una sessió participativa per pintar el nou mural de l’equipament juntament amb la muralista Nirvana Jiménez. A les set de la tarda, l’auditori acollirà una conversa sobre la rebotiga del músic i rellotger Juli Garreta a càrrec d’Anna Maria Anglada, Anna Costal, Àngela Martí, Francesc Montero i moderada per Joaquim Rabaseda, comissari de l’Any Garreta. L
Pel que fa al diumenge, hi haurà una jornada de portes obertes entre les 10 h i les 14 h, i a les 19 hl’auditori acollirà la taula rodona «Palafrugell, cor de suro, ànima de Jazz» a càrrec de Rafael Vallbona i Pere Álvaro amb música de Lluís Figueras, dins el Festival de Jazz Costa Brava.
- Alerta dels Mossos d’Esquadra: coneix la nova estafa per SMS que pot buidar-te el compte bancari
- Aquests són els cinc millors hotels de Girona segons la Guia Michelin
- S'enfonsa una embarcació de pesca que s'havia encallat en unes roques a Sant Feliu de Guíxols
- Els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines
- Polèmica pel disseny guanyador del got de Fires de Girona que reivindica el suport al poble palestí
- Descobriment: aquest aliment t'ajudarà a reduir els nivells de sucre en sang
- Compte: Els 10 hàbits que el teu gos detesta, encara que els facis cada dia sense adonar-te’n
- Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?