Mor l’actriu Diane Keaton als 79 anys
L’actriu estatunidenca va ser guanyadora d’un Òscar l’any 1978
Regió7
L’actriu estatunidenca Diane Keaton, guanyadora d’un Òscar l’any 1978 pel seu paper a Annie Hall, ha mort a Califòrnia als 79 anys, segons ha informat aquest dissabte un portaveu de la família a la revista People. De moment, no s’han revelat més detalls sobre les circumstàncies de la seva mort, però la família ha demanat privacitat.
Nascuda a Los Angeles (Estats Units) l’any 1946, Diane era la gran de quatre germans i ja actuava en obres de teatre mentre estudiava. Després de graduar-se el 1964, va estudiar interpretació a la universitat, però ho va deixar aviat per traslladar-se a Nova York i intentar obrir-se camí en aquest món. El 1968 va ser escollida per a l’obra Hair de Broadway com a suplent del paper de Sheila, però les seves primeres experiències al teatre no van ser tan idíl·liques com semblaven: en diverses entrevistes va confessar que havia patit un episodi de bulímia després que un director li digués que havia de perdre pes.
La seva extensa filmografia inclou papers destacats com el de El Padrí, on interpreta l’esposa d’Al Pacino, i nombrosos èxits dirigits per Woody Allen, amb qui va mantenir una amistat després d’haver estat durant molt de temps la seva parella, musa i actriu predilecta. El seu paper protagonista a la comèdia romàntica Annie Hall, del director novaiorquès, li va valer l’Òscar a la millor actriu el 1978. Posteriorment, va rebre tres nominacions més per Reds (1981), Simples Secrets (1996) i Algo en comú (Something’s Gotta Give, 2003).
L’actriu va continuar treballant després dels 70 anys, apareixent en pel·lícules com Book Club (2018), on interpretava una jubilada, i Poms (2019). En una entrevista amb l’agència AFP, amb motiu de l’estrena d’aquesta última, Diane Keaton va afirmar que no pensava ni en la vellesa ni en la jubilació: “I si algun dia ningú em truca per rodar, tinc moltes aficions que m’apassionen per ocupar el meu temps”, va assegurar.
Mai no es va casar, era mare de dos fills adoptats i sempre va dir que no se’n penedia de res, ni tan sols en l’àmbit personal. “Crec que sóc una de les poques dones solteres de la meva edat que ha fet cinema sense casar-se... potser sóc una anomalia?”, va bromejar l’actriu, que va tenir llargues relacions amb estrelles com Warren Beatty i Al Pacino. “No sóc infeliç!”, va concloure.
En el seu últim paper al cinema, el 2024, Diane Keaton va compartir cartell amb Kathy Bates i Alfre Woodard a Summer Camp.
- Alerta dels Mossos d’Esquadra: coneix la nova estafa per SMS que pot buidar-te el compte bancari
- Aquests són els cinc millors hotels de Girona segons la Guia Michelin
- S'enfonsa una embarcació de pesca que s'havia encallat en unes roques a Sant Feliu de Guíxols
- Els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines
- Polèmica pel disseny guanyador del got de Fires de Girona que reivindica el suport al poble palestí
- Descobriment: aquest aliment t'ajudarà a reduir els nivells de sucre en sang
- Compte: Els 10 hàbits que el teu gos detesta, encara que els facis cada dia sense adonar-te’n
- Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?