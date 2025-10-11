Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El periodista Pol Estrada presenta al Sunset Club de Girona el seu llibre de contes "Els arbres no s'ho mereixen"

El llibre de relats del periodista compila contes inèdits i d’altres que s’han publicat a la revista autoeditada «Temperatura»

Ariadna Sala

Girona

El periodista de l’edició digital de Diari de Girona Pol Estrada (Castellcir, 1998) va presentar ahir al Sunset Club de Girona el llibre de relats Els arbres no s’ho mereixen (Edicions de la Ela Geminada, 2025) juntament amb l’escriptor Lluís Muntada.

L’obra forma part del llançament d’una nova col·lecció contemporània de l’editorial gironina, i compila contes inèdits i altres ja publicats a la revista Temperatura. Revista per anar a cagar que el mateix Estrada autoedita juntament amb un grup d’amics. La revista va néixer l’any 2021 en forma de fanzín, té una publicació semestral i ja té tretze entregues. Aquesta és la primera obra creativa que publica el periodista, amb uns relats que sorgeixen d’una necessitat: «era una manera d’afegir contingut a la revista fent el que m’agrada», explica Estrada.

A través dels setze contes recopilats i que estan precedits per un pròleg de Màrius Serra, Estrada parla d’amor, sexe, drogues i altres temàtiques que li han anat resultant interessants, tot i que afegeix que els seus interessos van canviant i que «potser ara no parlaria del mateix». A l’hora d’escriure, assegura, «no tinc pretensió de buidar-me per dins, sinó que escric per passar-m’ho bé, i hi ha pocs contes que siguin de temes massa seriosos», comenta. «T’ho compararia amb fer esport: no acaba de venir de gust, però un cop t’hi poses, t’ho passes bé». Només d’obrir el llibre, Estrada compon el primer relat El pipí dels grans amb un humor que té tots els tons de la paleta, amb una frase al clímax tan innocent com incendiària: «Encara no saps, amb quatre anys que tens, que el pipí i la caca dels altres no es toquen?».

A més, s’ha sentit molt còmode dins el format de conte, amb la imaginació com a principal motor dels relats, que només tenen una projecció pròpia en el paisatge i en els edificis viscuts de petit.

Aquesta és la primera obra de la nova col·lecció que enceta Ela Geminada. Paral·lelament, Estrada està treballant en un segon projecte amb l’editorial relacionat amb la recuperació dels relats que l’escriptor Francesc Trabal va publicar al Diari de Sabadell.

