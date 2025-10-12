El film "La cena" s'endú el Corall d'Or a la millor pel·lícula al Festival de Begur
El certamen va celebrar una cerimònia de premis que també va reconèixer amb un guardó a Alberto San Juan per la seva interpretació al film i Guillermo Francella per «Playa de Lobos»
El Festival de Cinema de Begur (Begur Comedy Film Fest) va premiar ahir la pel·lícula La cena dirigida per Manuel Gómez Pereira amb el Corall d’Or a la millor pel·lícula. En una cerimònia celebrada ahir al vespre al Cinema Casino del municipi i per una catifa vermella per on van passar actors com José Coronado, el jurat va donar a conèixer el palmarès de l’onzena edició. D’aquesta manera, el festival clausura un any més els actes de l’onzena edició, que s’ha allargat durant dos caps de setmana.
La pel·lícula guanyadora d’aquest any, La cena, és una comèdia ambientada al final de la Guerra Civil, quan un tinent de l’exèrcit franquista rep l’encàrrec directe de Franco de preparar un banquet per celebrar el final de la Guerra. Un grup de presoners republicans són els encarregats de fer el menú en un temps de rècord, però entre els fogons hi acaben sorgint plans de fugida.
El film s’ha estrenat recentment a les sales de cinema i adapta una obra de teatre de José Luis Alonso de Santos, conegut per títols com Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? o per la recent Un funeral de locos.
En la categoria de millor interpretació, el Festival premia els actors Alberto San Juan pel seu paper protagonista a La Cena i Guillermo Francella pel film Playa de Lobos. Precisament, el director d’aquesta pel·lícula, Javier Veiga, també ha rebut un guardó per la seva tasca en aquest film. En l’apartat de millor guió, el jurat ha premiat a Guillem Miró (director i guionista) i Ana Inés Fernández (guionista) per la pel·lícula Mario, que va estrenar-se el divendres a les sales de cinema i que té entre els seus protagonistes figures com Miquel Gelabert o Jaume Madaula.
El premi especial del jurat ha anat a càrrec del film La femme la plus riche du monde de Thierry Kifa, i el premi a la realització ha reconegut la tasca de Shane Atkinson per Laroy Texas. En la categoria de curtmetratges, s’ha distingit per una banda Faustino de German Mairen pel millor curt, i per l’altra banda s’ha premiat Instruccions per a ser un nen assenyat d’Albert Aymar amb el guardó a millor curtmetratge en VO catalana. En últim lloc, Daniela Brown ha guanyat el premi new talent.
Premis d'honor
El certamen ja va anunciar el dijous que atorgaria el premi d’honor als actors José Coronado i Oscar Ladoire, i el recentment creat premi Costa Brava ha recaigut en el Cinema Truffaut de Girona per la seva tasca pel cinema d’autor i independent al territori gironí. Tanquen els reconeixements el premi al productor francès François Boutonnet i el premi de fotografia Josep Carreras a Josep Maria Palou.
El Festival tancarà avui després de dos caps de setmana amb projeccions, conferències i altres actes amb figures del sector. I ho farà amb una tertúlia entre la periodista Maria Güell i l’actor José Coronado a la casa indiana Pere Roger que abordarà els projectes actuals de l’intèrpret.
