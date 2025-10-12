La Girocòmic celebrarà una 10a edició de tres dies de durada
Unes 9.000 persones han assistit enguany a una fira «més que consolidada» i més friqui que mai
Carla Ventura Ponce
«Exitosa», així definia Àlex Freire, el director de la Girocòmic, una novena edició d’un esdeveniment «més que consolidat» i que avui tanca les portes del Palau de Fires de Girona amb el recompte aproximat de 9.000 assistents durant els dos dies de celebració. Però des de l’organització encara es noten les ganes de més, a poca estona d'acabar la seva programació ja tenen «ganes de repetir el cap de setmana», que es pot traduir en el fet que abans d’acomiadar-se dels assistents ja han començat a pensar en la pròxima edició. «Ens agrada fer coincidir la Girocòmic amb el 12 d’octubre, que és festiu… així que l’any que ve, que serà la 10a edició, volem fer durar la fira tres dies», ha explicat Freire, gairebé en primícia, al Diari de Girona.
D’enguany, el director vol destacar el respecte, l’ambient tolerant i el suport d’entre els milers d’aficionats i la seva predilecció friqui. Des de fans del còmic, d’un autor o il·lustradora en específic; oients de pòdcasts, de xerrades sobre Bola de Drac o de One Piece; de manetes amb facilitat en participar en tallers, fins als més especialitzats en el món de la cultura japonesa, inclús coreana, o en fer cosplay; durant dos dies tothom ha pogut accedir a fins a sis espais, gaudir del que li agrada i, perquè no, descobrir tot de coses noves.
«Hi ha la convivència de molts mons… mentre estan fent un torneig de dansa de cançons K-Pop a la carpa, a l’altra banda fan una conferència sobre el doblatge i, alhora, hi ha una zona de descans per a qui ho necessiti, tothom té lloc», ha dit Freire. I és que, la fira ha esdevingut no només una data fixada en el calendari de molts gironins «ve gent de tot arreu, m’ha vingut a felicitar gent que ha vingut des d’Andorra, la Girocòmic va molt més enllà de la província», ha conclòs el director.
