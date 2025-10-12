Blanes s'omple de música i art al tercer festival de cultura urbana amb l'actuació de Lildami com a colofó
L'alcalde destaca que és l'edició de "consolidació" del Blanes Urban Fest
Marina López (ACN)
El III Blanes Urban Fest (BUF) ha tornat a convertir la població en l'epicentre de la cultura urbana amb dues jornades plenes de música, grafitis, breakdance i participació jove. El festival, organitzat per l'àrea de Cultura de l'Ajuntament, ha refermat l'aposta per donar projecció a l'art urbà i la música en català, amb un cartell encapçalat per artistes com Lildami, Munic HB i Jhana Beat. L'alcalde, Jordi Hernández, ha destacat l'èxit d'aquesta edició: "Aquesta tercera edició és la de consolidació d'un festival, que va néixer el 2023, va continuar l'any passat i enguany és ja un festival de referència". La jornada de dissabte ha arrancat amb el tercer concurs de muralisme i grafitis, que ha comptat amb una trentena d'artistes.
Des de les nou del matí i fins a dos quarts de set de la tarda, els artistes han exhibit la seva creativitat amb obres originals de temàtica lliure, seleccionades prèviament per la seva qualitat i originalitat. La regidora de Joventut, Estefania Romero, ha ressaltat que enguany estan molt satisfets per la participació diversa: "Hem tingut més gent que altres anys i destaca la presència femenina perquè hi ha quinze noies i divuit nois".
A més, Blanes (Selva) aposta també per donar un espai a la creativitat local, i la meitat dels participants són de la població, són de Blanes. "Hi ha temàtiques relacionades amb el mar i el jardí botànic, i artistes locals i d'arreu, fins i tot un de França. Aquest concurs reflecteix l'essència de l'art urbà i és un espai perquè els joves expressin la seva personalitat", ha afirmat la regidora.
Prop de l'hora límit perquè passés el jurat, els artistes treballaven a contrarellotge per ultimar els detalls i deixar les seves obres, repartides a banda i banda de l'avinguda Europa, enllestits. L'expectació era ja per conèixer els guanyadors dels premis, que inclouen un primer guardó de 700 euros, un segon de 500 i dos premis especials de 300 euros per a artistes local: un per a joves de 16 a 25 anys i l'altre per als de més de 26 anys.
Enguany, el festival s'ha concentrat en dues jornades: divendres i dissabte. Dues jornades durant les quals hi ha hagut breakdance, batalla de cançons, grafitis i altres propostes relacionades amb la cultura urbana repartides en tres escenaris, al Passeig del Mar a tocar la Plaça Catalunya, al Banc dels Músics del Passeig de Mar i a l'avinguda d'Europa.
Música urbana al Passeig del Mar
Les activitats al llarg del dissabte han servit per escalfar motors fins al vespre, quan l'escenari principal s'ha convertit en l'espai per a les propostes de música urbana.
La primera a pujar a l'escenari ha estat Jhana Beat, amb un espectacle innovador de beatboxing i creació musical en directe amb loop station.
L'artista ha donat pas a Munic HB, el sabadellenc d'origen gambià Manyang Darboe, que ha fusionat trap experimental, afrobeat i hip hop en una actuació que ha reflectit la multiculturalitat del festival.
El plat fort de la nit ha arribat amb Lildami, que ha tancat la jornada amb un concert enèrgic durant el qual ha fet saltar el públic i ha repassat els seus èxits com 'Collin' el Blat'. També ha fet broma dient que estrenaria "una cançó nova" abans de començar 'Supermercat'.
La seva actuació ha estat el colofó a dues jornades que han combinat talent local i projecció internacional, consolidant el BUF com un referent de la música urbana a la Costa Brava.
"Creiem que aquest esdeveniment no només atrau gent de Blanes, sinó també de pobles del voltant i fins i tot de més lluny", ha remarcat l'alcalde. Hernández ha afegit que una de les finalitats del festival és contribuir a dinamitzar i desestacionalitzar la temporada turística amb propostes de qualitat "que atreguin la gent de Blanes i també d'arreu".
