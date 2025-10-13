El festival Brots beu de l’esperit de la Revolta Pagesa per unir oli, arts i paisatge
L’Empordà estrena aquesta tardor un certamen que reivindicarà la pagesia i la terra portant artistes com Clara Peya, Fina Miralles o Gramophone Allstars a espais singulars de la comarca
L’Empordà estrenarà aquesta tardor un nou festival que busca convertir l’esperit de la Revolta Pagesa en una reivindicació de la pagesia i la terra a través de les arts. Amb l’oli com a fil conductor, el festival Brots desplegarà del 30 d’octubre al 2 de novembre una programació de música, dansa, teatre i instal·lacions artístiques en petits pobles de l’Empordà, com Fonteta o Fonolleres, amb la participació d’artistes com Clara Peya, Fina Miralles, Sanjosex, Malcus Codolà (B1N0), Pol Batlle o The Gramophone Allstars. Aquests creadors «dialogaran» amb productors, artesans, cuiners i fins i tot els campanars de la zona per «oferir una programació feta des de casa que obri les portes de l’Empordà», assegura la directora del certamen, Montse Faura.
L’objectiu del festival Brots, explica Faura, és unir «reivindicació i bellesa per fer parlar la terra». Inspirada per la Revolta Pagesa de fa un any, la també directora de les Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí i del Festival de Torroella, remarca que «la festa no està renyida amb la protesta» i recorda que, de fet, «quan parlem de cultura parlem de conrear, però sense voler l’hem deslligat de la terra».
Martí Sabrià, assessor turístic i gastronòmic del Brots, apunta que s’han buscat unes dates per desestacionalitzar el turisme i que s’ha pensat específicament en pobles petits d’interior que no tenen grans festivals d’estiu per elaborar «un programa atractiu en l’àmbit cultural i turístic que convidi a trepitjar Empordà».
Pel que fa a l’elecció de l’oli com a element central, Sabrià apunta que tot i que és un producte molt característic de l’Empordà «té molt recorregut per fer encara» i «necessita una empenta» respecte a d’altres com el vi, però que les activitats gastronòmiques també tindran presència d’altres joies de l’agricultura i la cuina local com les pomes o la botifarra dolça assecada.
La cita, que alterna activitats gratuïtes i de pagament en espais com trulls, esglésies o places, té un 70% de la programació lligada a la música, però en diàleg amb les arts visuals i escèniques i es desenvoluparà entre Torroella de Montgrí, Bellcaire, Fonteta, Peratallada, Fontclara, Sant Iscle d’Empordà, Fonolleres, Monells o la Bisbal. En la majoria de casos, implicarà artistes de l'Empordà o que hi viuen des de fa anys.
Entre les propostes destacades de la primera edició del Brots hi ha la inauguració, una producció pròpia que es desenvoluparà dins i fora de l’Espai Ter de Torroella, amb la poeta Maria Callís, els artistes Martina Roger i Pol Roig i la pianista Emma Stratton, que actuarà en un escenari decorat amb 400 quilos d’olives i vímet; una performance de 24 hores que omplirà de ceràmica la plaça Major de la Bisbal i un tour amb cinc parades durant tot el dissabte. Aquest recorregut, que passarà per nuclis com Fontclara o Sant Iscle d’Empordà, es podrà fer en bus o bé en bicicleta.
Tot plegat combinat amb tastos d’oli i de plats que tenen l’oli de l’Empordà com a base.
