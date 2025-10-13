El festival Clàssics porta la reflexió sobre el desig a Palafrugell i Torroella
Les seus de la Vila Casas a l'Empordà acullen el 18 i 25 d’octubre «El Convit», trobades per a vint persones inspirades en els simposis de Plató
El festival Clàssics portarà a les seus de la Fundació Vila Casas a Torroella de Montgrí i Palafrugell una experiència íntima per reflexionar sobre l’amor i el desig inspirada en El convit de Plató.
Els Museu Palau Solterra de Torroella i el Museu Can Mario de Palafrugell acolliran les dues primeres sessions d’El Convit, una proposta original del festival Clàssics que convida el públic a participar en un diàleg obert sobre l’amor i el desig. Inspirat en els simposis de la Grècia clàssica, El Convit és una experiència participativa per a 20 persones. Al voltant d’una copa de vi, els assistents no només escolten, sinó que també formen part activa de la conversa, guiada per un artista amfitrió. La proposta inclou una visita prèvia al museu i un tast de vins Llopart.
El 18 d’octubre, a Torroella, l’escriptor i filòsof Arià Paco conduirà una trobada titulada El desig sota sospita, una reflexió sobre la relació entre amor, igualtat, gelosia i intimitat en temps de xarxes socials.
El 25 d’octubre, a Palafrugell, l’escriptora i traductora Carlota Gurt guiarà el debat Les dones tenen menys libido?, una sessió que qüestiona tòpics sobre el plaer femení, la sexualitat i el feminisme des d’una mirada crítica i contemporània.
El cicle continuarà a Barcelona als Espais Volart amb dues trobades més amb David Carabén i Anna Punsoda com a amfitrions.
Tarta Relena a Empúries
També en el marc del festival Clàssics, el músic grec Giorgos Manolakis i Tarta Relena participen des de diumenge passat al Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries, a la segona de les residències artístiques internacionals que impulsa l’Institut Ramon Llull juntament amb certamen i la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat.
La residència culmina dijous amb un concert a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
- Aquests són els municipis gironins amb una renda mitjana més elevada
- Colmado Singular: La botiga de queviures més extraordinària
- Les càpsules de cafè és l’impropi que més destaca a l’orgànica de Girona
- La Seguretat Social adverteix: si guanyes 300 euros al mes hauràs de donar-te d’alta com a autònom
- Aquestes són les 4 malalties que es poden diagnosticar només mirant els peus
- Agenda del diumenge 12 d'octubre a Girona: fires, música, festes i teatre
- Primer pas per aixecar dues noves torres en un lateral del parc del Migdia de Girona
- Mor un conductor de 28 anys en un xoc frontal entre dos cotxes a Rupià