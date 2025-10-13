El Festival de Peralada clourà la celebració del 40è aniversari amb un concert de l'Orquestra del Festival de Bayreuth
L'actuació es farà al Palau de la Música i donarà el tret de sortida a una gira "històrica" per Espanya
El Festival de Peralada clourà la celebració del seu 40è aniversari amb un concert de l'Orquestra del Festival de Bayreuth. L'actuació serà el 29 d'agost al Palau de la Música Catalana i donarà el tret de sortida a una gira "històrica" per l'Estat, passant també per escenaris com el Palau de la Música de València o el Teatro Real de Madrid. El director de l'orquestra, Pablo Heras-Casado, ha destacat que és una fita "històrica" perquè "és una orquestra que amb prou feines actua fora de casa" i serà la primera vegada que fa diversos concerts en un mateix país. L'orquestra, que commemora el seu 150è aniversari, oferirà un repertori basat en 'L'anell del Nibelung' de Richard Wagner, una obra que també celebra 150 anys.
L'Orquestra del Festival de Bayreuth (Alemanya) es va formar el 1876 per iniciativa de Richard Wagner. És una formació composta per músics especialitzats en l'obra wagneriana que poques vegades surt del seu país per actuar.
De fet, tal com ha indicat la directora artística del Festival de Bayreuth, Katharina Wagner, no és una orquestra estable, sinó que està formada per instrumentistes que també actuen per a altres companyies. "Per poder fer un concert, ha de ser just després del Festival, perquè sinó és molt difícil ajuntar tots els músics i que tinguin temps previ d'assajar", ha assenyalat.
El director artístic del Festival de Peralada, Oriol Aguilà, ha afegit que des del 2021 que estaven en converses per intentar portar l'orquestra al certamen de l'Alt Empordà, però que per fi ho han pogut lligar. Aprofitant que el Festival celebra el 40è aniversari l'any vinent, la formació wagneriana serà l'encarregada de clausurar la commemoració. Ho farà amb un concert al Palau de la Música Catalana, a Barcelona, el 29 d'agost.
Per a Aguilà, aquesta actuació marcarà "un pont artístic entre Bayreuth i Peralada" i "simbolitza la col·laboració entre institucions de primer nivell dedicades a la difusió de l'òpera i la música simfònica a Europa".
L'encarregat de portar la batuta serà el director d'orquestra Pablo Heras-Casado. El granadí ha destacat que per a ell és "un honor i un orgull" poder dirigir aquesta orquestra amb tanta tradició. "Serà una gira històrica, perquè és una orquestra que poques vegades actua fora del seu país", ha recalcat.
En aquest sentit, Katharina Wagner ha ressaltat que serà la primera vegada que fan una gira amb diversos concerts en un mateix país. "Sabem que a Barcelona i a Espanya hi ha una gran tradició wagneriana. Tots els músics, quan els ho vam proposar, es van mostrar entusiasmats amb la idea. I, més, amb un director com Heras-Casado, que és una superestrella", ha subratllat.
150è aniversari de l'estrena de 'L'anell del Nibelung'
El director de l'Orquestra i la directora artística del Festival van estar pensant junts en el repertori que oferirien. "No era viable fer una òpera completa, i com que coincidia amb el 150è aniversari de l'estrena de l'obra 'L'anell del Nibelung' de Richard Wagner, tenia clar que havia de ser una representació d'aquesta obra, sense cap distorsió", ha exposat Heras-Casado.
A més, el director ha apuntat que també ha buscat que hi hagués un "equilibri" entre les parts instrumentals i les cantades, per oferir una selecció dels moments més emblemàtics de la peça. Per exemple, es podran sentir 'Das Rheingold', 'Die Walküre' o 'Siegfried'.
Després del concert al Palau de la Música Catalana, l'Orquestra del Festival de Bayreuth farà una gira per altres escenaris de l'Estat com al Festival de Santander (31 d'agost), al Teatro de la Maestranza de Sevilla (2 de setembre), al Teatro Real de Madrid (3 de setembre) i al Palau de la Música de València (6 de setembre). Els impulsors han avançat que és probable que s'afegeixin "un o dos escenaris més".
La darrera actuació d'aquesta formació a l'Estat va tenir lloc al Gran Teatre del Liceu de Barcelona el 2012. Les entrades per al concert es posaran a la venda pròximament.
- Aquests són els municipis gironins amb una renda mitjana més elevada
- Colmado Singular: La botiga de queviures més extraordinària
- Les càpsules de cafè és l’impropi que més destaca a l’orgànica de Girona
- La Seguretat Social adverteix: si guanyes 300 euros al mes hauràs de donar-te d’alta com a autònom
- Agenda del diumenge 12 d'octubre a Girona: fires, música, festes i teatre
- Aquestes són les 4 malalties que es poden diagnosticar només mirant els peus
- Primer pas per aixecar dues noves torres en un lateral del parc del Migdia de Girona
- Mor un conductor de 28 anys en un xoc frontal entre dos cotxes a Rupià