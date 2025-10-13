L’editorial Empúries publica ‘La carícia dels detalls’, un recull de crítiques de Vicenç Pagès Jordà
El llibre agrupa setanta-sis textos apareguts a ‘L’Avenç’ entre els anys 2006 i 2020
L’editorial Empúries ha publicat ‘La carícia dels detalls’, un recull de crítiques de l’escriptor Vicenç Pagès Jordà (Figueres, 1963 - Torroella de Montgri, 2022). L’autor va fer crítica literària per diversos mitjans, des del 1989 i fins a la seva mort prematura el 2022. El 2006, havia iniciat una col·laboració amb ‘L’Avenç’ per escriure onze crítiques l’any de narrativa traduïda al català. Travessats pel seu sentit de l’humor, els textos li permetien esplaiar-se, citar, comentar les traduccions i acariciar els detalls sense la sensació de deixar-se res important per dir.
Entre els seus projectes, hi havia la publicació d’aquest llibre, previst originalment per al 2021, que reuneix setanta-sis crítiques escrites entre els anys 2006 i 2020, i ara organitzades per temes i acompanyades d’un pròleg on l’autor explica la seva concepció de la crítica i també del volum.
Jordà va guanyar la Biennal de Barcelona en l’apartat de literatura als 25 anys. L’any següent va aparèixer el seu primer llibre, ‘Cercles d’infinites combinacions’, al qual seguirien ‘En companyia de l’altre’ (premi Documenta 1998) i ‘El poeta i altres contes’ (premi Mercè Rodoreda 2004). Una antologia d’aquesta narrativa curta va veure la llum amb el títol ‘Exorcismes’ l’any 2018. En paraŀlel, va publicar noveŀles com ‘El món d’Horaci’, ‘Carta a la reina d’Anglaterra’, ‘La felicitat no és completa’, ‘Els jugadors de whist’, ‘Dies de frontera’ i ‘Robinson’ (2017).
També és autor d’assaigs sobre la lectura i l’escriptura, com ‘Un tramvia anomenat text’ i ‘De Robinson Crusoe a Peter Pan’. Pòstumament, s’ha publicat ‘Kennedyana’, el recull de contes ‘En primera persona’ i ‘Curs de prosa’.
