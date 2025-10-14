Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Arrenca la primera edició del festival d'arquitectura Fonament de Calonge

Algunes de les rutes guiades per descobrir masos i edificis emblemàtics ja han exhaurit places

Calonge i Sant Antoni, a punt per a la primera edició de Fonament, el nou festival d’arquitectura i urbanisme.

Calonge i Sant Antoni, a punt per a la primera edició de Fonament, el nou festival d’arquitectura i urbanisme. / Ajuntament de Calonge

Redacció

Redacció

Calonge i Sant Antoni

Calonge i Sant Antoni donarà demà el tret de sortida a la primera edició de Fonament, el nou festival d’arquitectura i urbanisme que combinarà un congrés professional, una jornada educativa i activitats lúdiques per a tots els públics. Algunes de les activitats, com algues de les rutes guiades per masos i edificis emblemàtics, ja han penjat el cartell d’exhaurit.

El festival reunirà propostes que van des de la fotografia, la música, la dansa i el cinema fins a rutes i visites guiades a edificis singulars, amb l’objectiu d’apropar l’arquitectura i l’urbanisme a la ciutadania.

La programació arrencarà demà amb la inauguració de l’exposició Dream City d’Adrià Goula al Castell de Calonge.

El dijous tindrà lloc el projecte pedagògic ArquiEscola als centres educatius del municipi i un acte de reconeixement als treballs de recerca d’estudiants. A la tarda es farà un vespreig arquitectònic dedicat a Gaudí amb l’historiador Jordi Vilar a l’Hotel Terra de Vents. El divendres se celebrarà al Castell de Calonge la jornada professional sobre urbanitzacions de baixa densitat, amb la participació de l’arquitecta Benedetta Tagliabue, cofundadora d’EMBT Architects i presidenta de la Fundació Enric Miralles. La seva conferència inaugural, Architecture of Care, obrirà una jornada amb ponències i taules rodones que reuniran destacats especialistes en arquitectura, urbanisme i dret públic com Francesc Peremiquel, Sandra Núñez-Malavé, Josep Maria Llop, Laura Corsunsky, Pablo Molina, Francesc Muñoz, Jordi Franquesa, Isabel Castiñeira i Agustí Serra.

El mateix dia també es projectarà el documental Miralles de Maria Mauti, amb una tertúlia posterior sobre la Bauhaus amb Cèlia Costa i Jordi VIlar. El dia clourà amb el concert de Lia Sampai a la plaça Major.

Les rutes guiades Obrim Calonge i Obrim Sant Antoni es faran el dissabte, prèvia inscripció, i a la nit es projectarà la pel·lícula El 47 de Marcel Barrena a la Sala Fontova.

El festival tancarà diumenge amb una ruta d'arquitectura i espai públic que recorrerà el Centre Cultural Colònica, l'Hotel Terra de Vents i l'entorn del Teatre Fontova. Una acció de dansa contemporània de la companyia CobosMika posarà el punt final a la mostra.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents