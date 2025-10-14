Concerts a Cegues incorpora als seus espais l’Església de Sant Lluc i Mas Abella
El cicle també recupera en la seva setena edició els Banys Àrabs, el Refugi Antiaeri, la Casa Masó o els soterranis de la Catedral de Girona, amb un total de 19 actuacions sorpresa
El cicle Concerts a Cegues estrenarà en la seva nova edició dos nous espais; l’Església de Sant Lluc, seu dels Manaies de Girona i que custodia les armadures i espases dels soldats, i Mas Abella, l’espai de la Fal·lera Gironina on hi reposen gegants i capgrossos de la ciutat.
El novembre arrencarà la setena edició del certamen musical, que organitza la promotora gironina La Tornada. Aquest any portarà dinou concerts a onze espais singulars de Girona. També es recuperaran espais com els Banys Àrabs, el Refugi Antiaeri, que no van acollir concerts en l’última edició. D’altres ja van recuperar-se a la sisena edició, com la Casa Masó, la Capella de Sant Nicolau, la Farinera Teixidor, la presó del Museu d’Art de Girona, la Casa de les Arts, els soterranis de la Catedral i el saló de sessions de l’Ajuntament. Així, el festival consolida l’aposta per obrir-se cada any a nous espais i manté l’oferta descentralitzada amb concerts fora del Barri Vell, visitant barris com Palau-sacosta, Devesa-Güell o Mas Ramada.
La particularitat principal dels concerts és que no se sap fins al moment de l’actuació qui serà l’artista que farà el recital. Així, es vol potenciar que el públic s’obri a propostes noves i descobreixi artistes que d’altra manera, potser, no hauria conegut. A banda, les actuacions es fan en formats d’entre 20 i 50 persones, sense escenari ni equip de so. Aquesta proposta ha estat molt ben acollida pel públic, fins al punt que l’any passat va registrar la seva millor xifra d’assistència i en només 24 hores es van vendre el 50% de les entrades disponibles.
Pel que fa a la programació, seguirà la línia d’altres anys, amb artistes consolidats dins l’escena musical catalana, propostes que es troben en auge i alguns noms emergents marcats a ser les veus del futur del panorama català.
En edicions anteriors, els Concerts a Cegues han combinat referents de casa nostra com la Companyia Elèctrica Dharma, Xavi Sarrià, Judit Neddermann o Lluís Gavaldà amb propostes que s’han anat consolidant com La Ludwig Band, Mar Pujol o Magalí Sare.
«Iniciatives com els Concerts a Cegues fomenten que la ciutadania obri la ment a noves experiències i coneixements que ens ajuden a créixer com a persones, així com enriqueixen la cultura a Girona», va destacar ahir el tinent d’alcaldia i regidor Quim Ayats durant la presentació del cicle. Al seu torn, la vicepresidenta de la Diputació, Gemma Geis, va afegir que «aquest projecte ens recorda, un cop més, que Girona és una ciutat viva, amb una forta empremta cultural. Des de la Diputació de Girona ens sentim especialment satisfets de col·laborar-hi any rere any, dins del nostre compromís amb la promoció cultural del territori».
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona
- Aquestes són les 4 malalties que es poden diagnosticar només mirant els peus
- La Seguretat Social adverteix: si guanyes 300 euros al mes hauràs de donar-te d’alta com a autònom
- Detingut per tràfic de drogues l'amo de dos supermercats i un saló de manicura de Girona
- Primer pas per aixecar dues noves torres en un lateral del parc del Migdia de Girona
- Acaba amb els problemes de la mampara de bany
- Colmado Singular: La botiga de queviures més extraordinària