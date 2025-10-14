L'auge de la literatura fantàstica i el "romantasy" irromp al premi Planeta
La 74a edició del certamen, que ha rebut un rècord d’originals, s’entregarà demà en el tradicional sopar literari a Barcelona
La 74a edició del premi Planeta de Novel·la constata l’interès creixent per la literatura fantàstica i el romantasy, sobretot del públic jove. Entre els candidats a prendre el relleu a la guanyadora de l’any passat, Paloma Sánchez-Garnica, i a la finalista Beatriz Serrano, hi abunden els relats de ciència-ficció i fantasia, en detriment de la novel·la històrica, més present altres anys. També hi ha, però històries d’època, d’evolució personal i amb tocs de thriller.
El punt en comú de les deu obres finalistes, assegura l’escriptora Luz Gabás en nom del jurat, és «una anàlisi de la realitat i la preocupació pels temes actuals, com l’habitatge, i pel trauma individual i col·lectiu», encara que s’abordi amb perspectiva històrica o des de la fantasia. La predilecció pels elements fantàstics és per Gabás un «senyal dels temps» -«cal evasió», afegeix- i per Carmen Posadas, també membre del jurat, «una resposta» a l’interès del mercat.
I és que tant el president del Grup Planeta, José Crehueras, com el director editorial, Jesús Badenes, celebren que «el bon moment» del llibre es viu especialment entre els joves, amb preferència pels relats romàntics i fantàstics o la barreja dels dos, el romantasy.
Després del creixement «molt notable» de les vendes l’any passat, Badenes augura que les xifres del sector editorial enguany no seran de rècord, però que continuarà creixent entorn d’un 4% en el cas del mercat espanyol i del 6 en el català.
Pel que fa als reptes de futur del grup, Crehueras alerta que cal protegir «la propietat intel·lectual» dels autors davant l’ús cada cop més freqüent de la intel·ligència artificial.
Participació històrica al premi
L’edició d’aquest any ha assolit una participació històrica, amb 1.320 obres originals: 33 manuscrits han estat enviats per correu postal a la seu de l’editorial i 1.827 en format digital a través d’un formulari en línia, la gran innovació d’aquest any.
Com és habitual, el guardó, dotat amb un milió d’euros per al guanyador i 200.000 per a l’obra finalista, s’entregarà avui en un sopar al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona
- Aquestes són les 4 malalties que es poden diagnosticar només mirant els peus
- La Seguretat Social adverteix: si guanyes 300 euros al mes hauràs de donar-te d’alta com a autònom
- Detingut per tràfic de drogues l'amo de dos supermercats i un saló de manicura de Girona
- Primer pas per aixecar dues noves torres en un lateral del parc del Migdia de Girona
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària