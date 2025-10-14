Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Feliu de Guíxols descarta una de les quatre empreses que opten a organitzar el Festival de la Porta Ferrada

L'ajuntament preveu portar l'adjudicació definitiva a mitjans de novembre

Un concert del festival de la Porta Ferrada, aquest estiu.

Un concert del festival de la Porta Ferrada, aquest estiu. / Txus Garcia

Aleix Freixas / ACN

Aleix Freixas / ACN

Sant Feliu de Guíxols

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha descartat una de les quatre empreses que optaven a organitzar el festival de la Porta Ferrada per als pròxims anys perquè no ha presentat la documentació sobre la solvència econòmica que es demanava. Aquest dimarts al matí, el plenari ha tirat endavant la nova fase del concurs públic. Ara per ara, es mantenen The Project (que era l'empresa que ja el gestionava fins ara), Clipper's Live (encarregada del festival de Cap Roig) i Barcelona Events Música (organitza el Cruïlla). El consistori preveu portar l'adjudicació definitiva al ple a mitjans de novembre. El guanyador del concurs podrà organitzar el Porta Ferrada durant els tres anys que venen.

