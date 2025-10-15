El Festival FASTT guanya el Premi Impulsa Cultura 2025
El guardó, dotat amb 15.000 euros, es va entregar el dimarts a la Nit de l'Empresa i la Cultura celebrada al Palau de la Música
El Festival d’Arts Escèniques dels Micropobles de l’Empordà (FASTT) ha guanyat el Premi Impulsa Cultura 2025, organitzat per la Fundació Catalunya Cultura. El guardó, dotat amb 15.000 euros, es va lliurar ahir en la Nit de l’Empresa i la Cultura, celebrada al Palau de la Música amb més de 500 assistents.
En concret, el jurat presidit per Sonia Colomar, directora territorial a Catalunya de Banc Santander, i també format per Àlex Casanovas, director de l’associació d’actors i directors Aadpc; Helena Gaya (EY); Salvador Sunyer, fundador de Temporada Alta; i Nacha Delpiano, de Brava Arts, que va rebre el premi l’any passat; ha reconegut el FASTT per la seva contribució a apropar cultura professional a les zones rurals i combatre l’aïllament territorial. El jurat ha valorat especialment la seva capacitat de fer de la cultura una eina de cohesió social mitjançant programació artística, tallers i xarxes comunitàries, així com per oferir un model arrelat, sostenible i replicable que enforteix el teixit cultural i revitalitza la vida social dels micropobles de Catalunya.
El FASTT ha estat escollit entre cinc projectes finalistes, entre els quals també hi havia la GIO Symphonia, Girem Full! Llibres contra el càncer, Sinèrgic i Vibez Festival. Tots ells han arribat a la fase final després de ser escollits entre 10 projectes culturals.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- «Ballant, a alguns se'ls n’anaven les mans... i altres coses»
- Uns encaputxats assalten un domicili a Olot i fereixen el propietari en ser sorpresos
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar