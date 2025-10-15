El festival Recòndit, Arnau Grabolosa i la Festa Major de Monells, nominats als Premis ARC 2025
La XXIII edició dels guardons se celebrarà per primer cop a Tarragona amb una gala amb actuacions musicals
Els premis ARC 2025 han nominat en les seves dotze categories l'artista garrotxí Arnau Grabolosa (Grabu), el festival Recòndit i la Festa Major de Monells. L'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya ha anunciat aquest dimecres els candidats de les dotze categories d'enguany, entre els quals també hi ha Svetlana, Judit Neddermann & Pau Figueres, Figa Flawas, Buhos, La Fúmiga o el Poni Pisador. La gala se celebrarà el 19 de novembre al Teatre Tarragona, tindrà actuacions musicals i estarà conduïda per l'ebrenca Mar Grifoll. L'acte es farà per primer cop a Tarragona després tres anys consecutius celebrats a Lleida i dinou a Barcelona.
La presidenta d'ARC, Raquel Bassas, ha donat a conèixer els noms dels nominats de les dotze categories de la XXIII edició dels Premis ARC, amb quatre candidats per cadascuna, els quals reconeixen la tasca de tots els professionals que fan possible la música en directe a Catalunya, des d'artistes, mànagers, promotors, programadors a comunicadors.
En la categoria d'artista o grup emergent estan nominats Svetlana, Pitxorines, gavina.mp3 o Ouineta. En la de millor gira d'artista, grup de jazz música clàssica o música tradicional hi ha Grabu, Belén Bandera, Judit Neddermann & Pau Figueres, KamBrass Quintet. En l'apartat de millor gira d'artista o grup, els nominats són Lia Kali, Figa Flawas, Buhos o La Fúmiga. Com a millor gira d'artista o grup per a públic familiar s'han nominat La Menuda-Madame Lumière, La Colla Pirata, l'Agència Secreta o Xiula 5.
Pel que fa a la millor gira de grup de versions o tributs, els candidats són Piratas Rumbversions, ABBA the new experience, Colday o La Reina del Pop – Tribut 6. En l'apartat de millor gira d'orquestra o grup de ball s'han nominat Zamba Show, Mediterranea, Orquestra Saturno o Vancouver Orquestra. Respecte a la millor gira internacional d'artista o grup, els nominats són el Pony Pisador, Maruja Limón, Las Karamba o Juantxo Skalari & La Rude Band 8.
Sona en Català de Ràdio Silenci, Sílvia García de Tarragona Ràdio, Nando Cruz o Les Golfes de Gelida 9 són els nominats en la categoria de millor periodista o programa musical. En l'àmbit de la millor programació de festa major, les candidates són la la Festa Major de Monells, la Festa Major de Castellar del Vallès, les Festes de Santa Tecla, Tarragona, la Festa Major de la Minerva i Calella.
Competeixen com a millor programació de festival o cicle de concerts de mitjà i gran format el 56 Festival de Jazz de Barcelona, el Festival Empremtes, el Guitar Bcn o Cunit Music Festival. El Recòndit, de la productora gironina La Tornada; Talarn Music Experience, el Festival NEC - Nits d'Estiu Calella o el Teta Fest són els candidats de la categoria a millor programació de festivals o cicles de concerts de petit format.
Finalment, tanquen les candidatures en l'apartat de millor programació d'espai musical o sala de concerts el New Fizz (Barcelona), Lo Submarino (Reus), la Sala Zero (Tarragona) o el Cafè del Teatre (Lleida). A partir d'aquest dimecres, els socis d'ARC ja poden començar a votar els nominats de cada categoria.
Descentralització de la gala des de fa tres anys
Els Premis ARC arriben aquest any a Tarragona per primera vegada després de tres edicions consecutives celebrades a Lleida. La voluntat de l'organització és impactar arreu del país per tal de contribuir en la contractació artística, equilibrar culturalment el territori i garantir l'accés igualitari a la cultura. "Descentralitzem els premis perquè és una manera d'ensenyar el que s'està fent a tot Catalunya i també per intentar que la cultura pugui arribar i equilibrar culturalment tot el territori", ha afirmat Bassas.
Alhora, ha destacat que han escollit Tarragona per la seva activitat cultural en l'àmbit musical. "Esteu fent molt bona, estan apareixent molts festivals", ha comentat. Per la seva banda, la consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha celebrat les nominacions tarragonines, especialment la de la periodista Sílvia Garcia, així com la de la Sala Zero i el Teta Fest. "Aquest festival és una aposta preciosa per posar dones damunt de l'escenari amb un perfil reivindicatiu, dones en posem sempre perquè les nostres programacions són sempre paritàries ", ha asseverat.
La gala dels Premis ARC 2025 se celebrarà el pròxim 19 de novembre, a les 20.30 h, al Teatre Tarragona. L'esdeveniment estarà conduït per l'activista i comunicadora ebrenca Mar Grifoll. La cerimònia comptarà també amb quatre actuacions musicals en directe a càrrec de LECOCQ; Flashy Ice Cream; Kelly Isaiah i OKDW, i també de figures destacades de la indústria musical i de la cultura catalana.
Jornada professional
Prèviament a la gala, durant el matí del 19 de novembre, s'ha organitzat la jornada de treball ProARC 2025 Tarragona. Aquesta trobada professional vol enfortir el sector de la música en directe i la cultura a la demarcació, posant en contacte professionals, empreses i responsables de l'administració pública local. De fet, funcionarà com una fira professional, on ajuntaments i entitats podran exposar les seves necessitats i el sector oferirà propostes i solucions, afavorint la contractació artística, la generació d'activitat econòmica i les oportunitats de negoci per a artistes, empreses i iniciatives locals.
En concret, hi participaran institucions i empreses vinculades a la producció, comercialització i distribució de la música en viu a Catalunya, així com companyies de les comunitats autònomes veïnes, com Aragó i Comunitat Valenciana, sota el paraigua de la Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo, (A.R.T.E.)
Actuacions de talent emergent
Enguany, l'ARC torna a apostar pel talent emergent en el marc del ProARC 2025 Tarragona, després de l'èxit de l'edició passada. Així, durant l'aperitiu professional de la jornada hi actuaran nous artistes, seleccionats per la seva projecció i originalitat. Es tracta d'Ignorantes, Au Rora i Partiperes. "Necessitem grups nous perquè si no, no tindrem públic nou i necessitem que aquests puguin créixer per tal que siguin els premiats d'aquí a un temps", ha tancat Bassas.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- «Ballant, a alguns se'ls n’anaven les mans... i altres coses»
- Uns encaputxats assalten un domicili a Olot i fereixen el propietari en ser sorpresos
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar