Irene Vallejo, Iñaki Gabilondo i Eduardo Niebla rebran el Premi LiberPress 2025
També han estat premiats la fotògrafa Anna Surinyac, l'associació SOS Costa Brava i el director de cinema italià Aureliano Amadei, entre altres
L'associació LiberPress ha anunciat els guardonats d'aquest any als premis que porten el mateix nom, entre els quals hi ha l'escriptora Irene Vallejo, el periodista Iñaki Gabilondo, el músic Eduardo Niebla, la fotògrafa Anna Surinyac, i l’associació SOS Costa Brava. L'entrega dels premis es farà demà dijous a les 20 h a l'Auditori de Girona.
Els premis reconeixen la tasca de persones, col·lectius o associacions que lluiten pels drets humans i la llibertat des de diferents àmbits com la cooperació, la literatura, el cinema, la música o l'ecologia. La resta de guardonats de l'edició 2025 són el director de cinema italià Aureliano Amadei, la metgessa congolesa Céline Tendobi i l'Ajuntament de Barcelona per la recuperació del Districte 11 com a homenatge a Palestina. El Memorial LiberPress és per a Leonard Cohen i el Gest és per a Girona m’enamora.
Aquest any és la 24e edició dels premis, que no s'han celebrat en els últims dos anys des de la seva fundació el 1999. Durant la seva trajectòria, s'ha premiat a figures i associacions com Quico Pi de la Serra, Marina Rossell, Manu Chao, Joan Margarit, Almudena Grandes, la Llibreria 22, Steve McCurry o Metges Sense Fronteres, entre molts altres.
