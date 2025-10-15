Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Mostra d'Art de Palafrugell tanca la primera edició amb més de 4.500 visitants

El certamen ha cartografiat prop de 200 artistes locals i ha comptat amb exposicions d'autors internacionals com Guy Ferrer o Christine Bavassa

Visitants a l'exposició d'art africà contemporàni de Guy Ferrer dins el MAP de Palafrugell.

Visitants a l'exposició d'art africà contemporàni de Guy Ferrer dins el MAP de Palafrugell. / Ajuntament de Palafrugell

La Mostra d’Art a Palafrugell (map25) ha tancat la seva primera edició amb un balanç de més de 4.500 visitants i una cartografia de prop de 200 artistes locals, fet que el consolida, segons l'Ajuntament, "com una plataforma cultural de referència que dona visibilitat al talent artístic empordanès i connecta amb l’escena internacional".

Durant gairebé tres mesos, la mostra ha omplert els espais culturals de Palafrugell amb propostes diverses i d’alta qualitat. De fet, segons les dades recollides a les enquestes realitzades al públic, el 75 % dels visitants provenien de fora de Palafrugell, amb una presència destacada de públic de la resta de l’Empordà, de Girona i Barcelona. Les dades també mostren que map25 ha rebut visitants internacionals procedents de França, Bèlgica, Alemanya, Itàlia i altres països europeus, fet que consolida la seva projecció més enllà de l’àmbit local.

Impulsat per l’Ajuntament de Palafrugell, i el comissariat de Toni Álvarez de Arana, el projecte ha presentat una cartografia artística que situa l’Empordà com un dels pols creatius més importants del sud d’Europa, amb prop de 200 artistes identificats.

Exposicions internacionals

El map25 ha combinat la promoció dels artistes locals amb la participació d’autors internacionals. L’exposició Paisatge amb figures. Artistes de l’Empordà III, a La Bòbila, ha reunit una quarantena d’artistes del territori, mentre que la mostra d’art africà contemporani, de la col·lecció de Guy Ferrer, ha obert el projecte a un diàleg intercultural i internacional.

La programació també ha posat el focus en el talent femení, amb obres de Tura Sanglas, Carmen Calvo i Christine Bavassa, alhora que ha estès l’art a l’espai públic, com amb el conjunt escultòric T.O.L.E.R.A.N.C.E. de Guy Ferrer, instal·lat a la plaça del Voluntariat.

