La Fundació Ramon Noguera rebrà la Mosca de Sant Narcís
El col·legi de Periodistes també atorga la mosca del col·legi a les trajectòries de TV Girona i del periodista Albert Requena
La Fundació Ramon Noguera rebrà la Mosca de Sant Narcís 2025. Ho ha anunciat en roda de premsa el Col·legi de Periodistes de Girona, que també reconeix en un doble guardó del Col·legi la trajectòria de TV Girona i del periodista Albert Requena. Durant l'acte també s'han anunciat els nominats a les dues mosques que s'atorguen per votació popular, la Grossa i la Borda.
La Mosca d'aquest any l'ha creat l'artista Montserrat Costa.
La Mosca de Sant Narcís, que es lliura a persones o entitats que hagin destacat per la defensa dels drets col·lectius, s'atorga al Grup Fundació Ramon Noguera amb motiu dels seus 60 anys. "La Fundació segueix mantenint el ferm compromís per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual", subratlla el col·legi. Pel que fa a la Mosca del Col·legi, premia, en primer lloc, Televisió de Girona, per on han passat "incomptables professionals" durant els seus 40 anys de trajectòria. "Sempre s'ha mantingut fidel a la voluntat d'explicar què passa a la ciutat i de donar veu als gironins". El periodista Albert Requena, jubilat el 2021, també rep un reconeixement per la seva trajectòria durant més de vint anys com a delegat de Catalunya Ràdio.
Nominats a la Grossa i la Borda
Pel que fa als nominats a la Mosca Grossa, que reconeix a persones o entitats que hagin facilitat la tasca informativa dels periodistes, hi ha el cap de premsa de l'Ajuntament de Platja d'Aro, Carlus Gay; la coordinadora de la secretaria del director dels SSTT de Cultura, Helena Romagós; la responsable de comunicació del Consell Comarcal de la Selva, Montse Codina, i la periodista especialitzada en gabinets de comunicació cultural, Paula Pairó.
En l'apartat de la Mosca Borda, que s'atorga a qui hagi oposat més resistència a les sol·licituds d'informació, ha nominat a l'equip de comunicació del Girona FC i al director David Torras; a la coordinació de comunicació de l'Ajuntament de Girona -nominat per tercer any consecutiu- amb doble nominació de l'anterior coordinador, Martí Nadal i de l'actual, Albert Botran; el gabinet de comunicació de Presidència de la Generalitat i al cap de comunicació de l'Ajuntament de Palamós, Joan Cama.
Les votacions estaran obertes fins al dilluns 20 d'octubre al migdia. La cerimònia dels premis tindrà lloc el dimecres 22 a les 8 del vespre a l'Auditori Josep Irla de la Generalitat de Girona.
