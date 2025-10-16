El televisiu Juan del Val guanya el Planeta amb «Vera, una historia de amor»
La novel·la uneix un relat d’evolució personal amb tocs de «thriller» i també de crítica social
L’escriptora Ángela Banzas queda finalista amb «Cuando el viento hable»
L‘escriptor i tertulià Juan del Val (Madrid, 1970) s’ha endut la 74a edició del premi Planeta de novel·la i el milió d’euros que l’acompanya per Vera, una historia de amor. L’escriptora Ángela Banzas (Santiago de Compostel•la, 1982) ha quedat finalista amb Cuando el viento hable.
Dos anys després de la victòria aconseguida per Sonsoles Ónega, el Grup Planeta ha tornat a premiar una cara coneguda d’Antena 3. Del Val, molt popular -i polèmic- per les seves intervencions al programa nocturn El Hormiguero, ha resultat vencedor per una obra presentada amb el títol No es tan fácil morir de amor i el pseudònim Elvira Torres.
Segons va explicar el jurat, és una novel·la que uneix un relat d’evolució personal amb tocs de thriller i també de crítica social. La protagonitza Vera, una dona de l’alta societat sevillana que deixa el marit per un jove de classe humil, una relació apassionada que l’allibera i, alhora, acaba deixant al descobert la veritable cara de la seva exparella.
Sota el nom de ploma de Sofía Garcia es va presentar El color de la lluvia, la novel·la finalista del Planeta. És un drama que parla de la pèrdua, però amb esperança, segons l’autora. El relat segueix la Sofía, nascuda a la Galícia rural de la postguerra i criada pels seus avis, fins que descobreix que té una germana bessona a qui no coneixia.
1.320 manuscrits
Enguany un total de 1.320 manuscrits optaven a rellevar la supervendes Paloma Sánchez-Garnica, guanyadora del guardó l’any passat, i la finalista, que va ser Beatriz Serrano.
El premi Planeta, que està dotat amb un milió d’euros per al títol guanyador i 200.000 per al segon, es va proclamar ahir en el tradicional sopar celebrat al Museu Nacional d’Art de Catalunya, que va ser més accidentat que els d’altres anys perquè la protesta de suport a Palestina que hi va haver a Barcelona va dificultar l’arribada dels convidats.
El jurat estava integrat per José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner i Carmen Posadas. La directora de l’editorial Planeta, Belén López, va exercir de secretaria amb vot.
