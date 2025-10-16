Temporada Alta estrena la nova obra de Romina Paula inspirada en l'univers del cineasta Fassbinder
Després d'una dècada, la companyia argentina El Silencio torna als escenaris amb 'Sombras, por supuesto'
El festival Temporada Alta estrena la nova obra de l'argentina Romina Paula inspirada en l'univers del cineasta Rainer Werner Fassbinder. Amb el títol 'Sombras, por supuesto', la companyia El Silencio torna als escenaris després d'una dècada. "És una mena d'història policíaca, amb una desaparició, un misteri. Tot es barreja entre el real i l'absurd", ha exposat la directora i autora de l'obra, Romina Paula. La peça, que s'estrena a l'Estat, es podrà veure els dies 18 i 19 d'octubre a la sala La Planeta, en el marc del Temporada Alta. A més, la companyia també reposarà el seu èxit 'El tiempo todo entero', que va estrenar el 2009. Serà al Teatre Lliure de Barcelona, entre el 21 i el 23 d'octubre.
Dramaturga, directora i cineasta, Romina Paula és una de les veus més destacades de l'escena argentina contemporània. Després de treballs emblemàtics com 'Algo de ruido hace', 'El tiempo todo entero', i 'Fauna', l'argentina torna al festival Temporada Alta amb l'estrena a l'Estat de l'obra 'Sombras, por supuesto'.
Serà també el retorn als escenaris de la companyia El Silencio, després d'una dècada. Pilar Gamboa, Esteban Lamothe, Susana Pampín i Esteban Bigliardi protagonitzen una història que comença amb dos policies que arriben a una casa i han d'inventariar tots els objectes que hi ha. "A partir d'aquí les coses es desplacen i el que era quotidià es torna estrany. És una mena d'història policíaca, amb una desaparició, un misteri. Tot es barreja entre el real i l'absurd", ha exposat l'autora i directora.
Paula ha afegit que s'ha inspirat en l'inici del film 'Die dritte Generation' (La tercera generació) de Fassbinder. "Hi plantejo un diàleg amb la seva estètica i amb la manera que tenen els seus personatges d'actuar, amb un desplegament d'artifici molt característic que busca trobar alguna cosa real. Per mi l'obra té un component d'humor, però al mateix temps és també molt trista", ha admès.
L'espectacle es podrà veure els dies 18 i 19 d'octubre a la Sala La Planeta de Girona, dins el cicle Connexió Iberoamèrica. Però no és l'única actuació que oferiran els argentins al festival.
La companyia passarà també pel Flaix de Tardor-Bcn, una iniciativa del Temporada Alta, amb la reposició de la seva peça més emblemàtica, 'El tiempo todo entero'. Es podrà tornar a veure els dies 21, 22 i 23 d'octubre al Teatre Lliure de Barcelona.
Estrenada el 2009 a Buenos Aires, la peça proposa una relectura lliure de l'obra 'El zoo de vidre' de Tennessee Williams, inspirant-se també en elements de la vida i de l'univers emocional de Frida Kahlo. L'espectacle va ser tot un èxit. Va guanyar el premi Florencio Sánchez a la millor obra argentina i va girar per escenaris internacionals com el Théâtre du Rond-Point de París, el Festival Santiago a Mil de Xile o el Festival de Nàpols.
Romina Paula ha indicat que va ser el director del festival, Narcís Puig, qui va tenir la idea de tornar a reposar 'El tiempo todo entero'. La directora ha admès que va ser "molt inquietant" veure un vídeo de l'obra de fa 15 anys, amb els mateixos actors i text, al mateix temps que el tornaven a assajar, però amb uns cossos que tenen 20 anys més. En aquest sentit, un dels actors de l'obra, Esteban Bigliardi, ha ressaltat que, en tornar-la a assajar, li van retornar les emocions que va sentir al cos la primera vegada que la va interpretar, "com quan tornes a un indret que hi havies anat de petit".
Narcís Puig ha afegit que han decidit programar una doble actuació de la companyia argentina pel talent de Romina Paula. "El fet que la diferencia d'altres artistes argentins és que toca molts camps de les arts: cinema, literatura i també teatre". De fet, la dramaturga també va passar pel Temporada Alta el 2013 amb 'Fauna' i el 2012 amb 'Fa una mica de soroll'.
A més a més, dins la programació cinematogràfica del festival d'arts escèniques, Romina Paula presentarà el 19 d’octubre al Cinema Truffaut 'Todos mienten', una ficció íntima sobre un grup d’amics que comparteixen uns dies en una casa rural.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar