Xavier Albertí, Pau Carrió i Sol Picó, primers noms de la temporada 2026 del Teatre Municipal de Girona
L'equipament cultural ha avançat cinc espectacles que inclouen noms destacats de l’escena nacional
El Teatre Municipal de Girona ha avançat avui els primers noms de la programació estable de la temporada 2026. Es tracta de cinc espectacles que inclouen noms destacats de l’escena nacional, grans textos, dansa i propostes musicals. Les entrades ja estan a la venda. La resta dels espectacles es presentaran el pròxim 9 de desembre.
La corona d’espines, obra teatral en vers de Josep Maria de Sagarra, amb direcció i composició musical de Xavier Albertí, recupera i redescobreix un dels grans textos del nostre patrimoni teatral. Situada a Solsona a finals del segle XVIII, l'obra narra les trifulgues d'un acord de matrimoni entre una pubilla i un jove sense pares, on es barregen necessitats de diners i també algunes sospites.
Pau Carrió porta a l’escenari una comèdia negra de Martin McDonagh, un dels autors de més èxit dels últims anys. La Mà, guanyadora d’un Premi Tony, és una obra ambientada en un hotel de mala mort en una petita ciutat de l’Amèrica profunda; un retrat absurd i hilarant que ens submergeix en la història d’uns personatges aïllats, turmentats i obsessionats, empesos a sobreviure en un món violent i brutal. L’espectacle està protagonitzat per Pol López, Albert Prat, Mia Sala-Patau i Soribah Ceesay.
Caperucita en Manhattan és una reinterpretació que Carmen Martín Gaite, una de les novel·listes més importants del segle XX, fa del conte de Perrault i és un clar exemple del poder de la ficció com a espai segur, com a refugi davant de l'adversitat. L’espectacle, dirigit per Lucía Miranda, hibrida la música tradicional ibèrica i la música novaiorquesa i posa en escena cinc intèrprets que fan vint personatges en un conte de fades contemporani.
Sol Picó tanca la trilogia sobre la seva apocalipsi interna amb l’espectacle de dansa contemporània La Cordero i el seu exèrcit. Cinc ballarines representen simbòlicament els quatre genets de l’apocalipsi sobre una escena que recrea la sorra dels circs romans o les places de braus. A nivell coreogràfic, el ballet clàssic es fusiona amb el flamenc, una tret molt característic dels treballs de la consolidada ballarina i coreògrafa valenciana.
Tarta Relena presenta el disc És pregunta, una proposta musical coprogramada amb el Neu! Festival que explora a cappella les sonoritats de diferents estils de músiques vocals. Tarta Relena és un duo de cant a capella format per Marta Torrella i Helena Ros. El seu repertori va des de músiques tradicionals fins a cançons d’autor, amb l’experimentació com a bandera i la combinació de tècniques vocals com a motor creatiu, sense por d’estirar els límits d’allò sacre i profà.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar